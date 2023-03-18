Гол Дзюбы принес «Локомотиву» волевую победу над «Краснодаром» в матче РПЛ

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Московский «Локомотив» со счетом 3:2 одержал победу над «Краснодаром» в матче 20-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на «РЖД-Арене» в Москве.

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Дмитрий Баринов (47-я минута), Максим Глушенков (51) и Артем Дзюба (65). У гостей отличились Хуниор Алонсо (29) и Джон Кордоба (39). При счете 0:2 Дзюба не реализовал пенальти на 45-й минуте матча. Алонсо забил первый гол за «Краснодар».

На 64-й минуте защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На 72-й минуте после второго предупреждения поле покинул защитник «Локомотива» Игорь Смольников.

«Локомотив» поднялся на 11-е место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 22 очка в 20 встречах. «Краснодар» идет восьмым с 29 очками в 20 матчах. В следующем туре «Локомотив» 1 апреля на выезде сыграет с «Пари Нижний Новгород», «Краснодар» в тот же день в гостях встретится с подмосковными «Химками».