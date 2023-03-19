ЦСКА примет «Зенит» в последнем перед паузой на игры сборных матче РПЛ

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Программа 20-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в воскресенье четырьмя матчами. В центральной игре тура ЦСКА в Москве на «ВЭБ-Арене» встретится с петербургским «Зенитом», встреча начнется в 19:30 мск.

Предстоящий матч станет последним для клубов перед паузой на международные матчи. Сборная России во время этого перерыва проведет две товарищеские встречи — 23 марта она в Тегеране сыграет с командой Ирана, на 26 марта в Санкт-Петербурге запланирована встреча со сборной Ирака. Главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал на мартовский сбор полузащитника ЦСКА Ивана Облякова, а также защитника Вячеслава Караваева и хавбека Далера Кузяева из «Зенита».

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 20, 19.03.2023, 19:30 ЦСКА - Зенит -

Перед очной встречей команды идут в группе лидеров чемпионата России — армейцы с 32 очками в 19 матчах располагаются на пятой строчке, а сине-бело-голубые, набрав 48 очков, занимают первое место. ЦСКА в шести последних матчах чемпионата одержал две победы, потерпев три поражения и один раз сыграв вничью. «Зенит» за аналогичный период победил в пяти матчах, потерпев одно поражение.

Назначение на центральный матч тура получил судья Сергей Карасев. Ранее он работал на 47 матчах «Зенита» (30 побед, 11 ничьих, 6 поражений) и 32 играх ЦСКА (11, 9, 12). За это время рефери дважды работал на очных матчах команд из Москвы и Санкт-Петербурга — в обоих случаях победу одержали сине-бело-голубые.

ЦСКА в предстоящем матче не сможет рассчитывать на новичка Илью Агапова — перешедший из клуба «Пари Нижний Новгород» защитник не успел дебютировать за армейцев в официальных матчах из-за травмы, полученной на сборах. «Зенит» в воскресенье будет вынужден обходиться без восстанавливающихся от повреждений полузащитника Вильмара Барриоса и нападающего Ивана Сергеева.

Победная серия «Зенита» в матчах с ЦСКА насчитывает шесть игр. В последний раз армейцы набирали очки в матче с сине-бело-голубыми в ноябре 2019 года (1:1). Последняя на данный момент победа москвичей над петербуржцами датирована ноябрем 2018 года (2:0).

О других матчах дня в РПЛ

20-й тур чемпионата России стартовал в субботу четырьмя матчами. В первой встрече дня московский «Спартак» на выезде проиграл «Оренбургу» (0:2). В других играх субботы столичное «Динамо» победило екатеринбургский «Урал» (1:0), воронежский «Факел» разгромил «Сочи» (3:0), а «Локомотив» одержал волевую победу над «Краснодаром» (3:2).

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 20, 19.03.2023, 14:00 Химки - Ростов -

В воскресенье до матча ЦСКА — «Зенит» состоятся еще три встречи. Подмосковные «Химки» примут «Ростов» (начало — в 14:00 мск), «Крылья Советов» в Самаре встретятся с грозненским «Ахматом» (16:30), а «Пари НН» дома сыграет с московским «Торпедо» (16:30).