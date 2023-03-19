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10:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиян не пустили на футбол из-за отсутствия Fan ID у семимесячного ребенка

Многодетную семью из Екатеринбурга не пустили на футбольный матч «Урал» — «Динамо» из-за отсутствия карты болельщика (Fan ID) у семимесячного ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Урал
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Telegram-канал Baza

Отмечается, что супружеская пара является давними болельщиками «Зенита». Раньше родители посещали игры «Зенита» с двумя дочерьми, но в этот раз решили взять на матч и семимесячного сына.

Для всей семьи был оформлен Fan ID, но сыну его сделать не получалось. По словам екатеринбуржцев, Госуслуги не пропускали его фотографию при регистрации.

В итоге семья пошла на матч «Урал» — «Динамо», решив, что вряд ли кто-то будет придираться к отсутствию паспорта болельщика у 7-месячного ребенка. Но они ошиблись — на матч семью не пропустили.

Наконец-то на стадионах стало действительно безопасно.

Ранее российского футболиста израильского клуба «Хапоэль» Магомеда-Шапи Сулейманова не пустили в Польшу на матч Лиги конференций. Недопуск Сулейманова связан с запретом властей Польши на въезд в страну россиян. Нападающий пропустил игру «Хапоэля» с польской командой «Лех» в рамках группового этапа Лиги конференций.

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