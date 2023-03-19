Россиян не пустили на футбол из-за отсутствия Fan ID у семимесячного ребенка

Отмечается, что супружеская пара является давними болельщиками «Зенита». Раньше родители посещали игры «Зенита» с двумя дочерьми, но в этот раз решили взять на матч и семимесячного сына.
Для всей семьи был оформлен Fan ID, но сыну его сделать не получалось. По словам екатеринбуржцев, Госуслуги не пропускали его фотографию при регистрации.
В итоге семья пошла на матч «Урал» — «Динамо», решив, что вряд ли кто-то будет придираться к отсутствию паспорта болельщика у 7-месячного ребенка. Но они ошиблись — на матч семью не пропустили.
Наконец-то на стадионах стало действительно безопасно.
Ранее российского футболиста израильского клуба «Хапоэль» Магомеда-Шапи Сулейманова не пустили в Польшу на матч Лиги конференций. Недопуск Сулейманова связан с запретом властей Польши на въезд в страну россиян. Нападающий пропустил игру «Хапоэля» с польской командой «Лех» в рамках группового этапа Лиги конференций.