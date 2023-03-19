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16:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ростов» обогнал «Спартак» в таблице РПЛ

Футболисты «Ростова» победили «Химки» и поднялись на второе место в РПЛ, обогнав «Спартак».

Ростов
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ХИМКИ (Московская область), 19 мар — РИА Новости. Футболисты «Ростова» победили подмосковные «Химки» в матче 20-го тура чемпионата России.

Встреча в Химках завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. На 18-й минуте пенальти реализовал защитник «Ростова» Максим Осипенко, отличившийся победным голом с 11-метрового во втором туре подряд. С 29-й минуты «Химки» играли в меньшинстве, красную карточку получил Жаниу Бикел.

«Ростов» повторил рекорд чемпионатов России по пробитым пенальти за сезон. Этот 11-метровый стал для команды Валерия Карпина 13-м в текущем сезоне. По информации Opta, ранее столько же 11-метровых назначали по ходу одного чемпионата в ворота соперников самарских «Крыльев Советов» (2004) и «Краснодара» (2021/22).

Клуб из Ростова-на-Дону, набрав 41 очко в 20 матчах, поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России, на один балл опередив московский «Спартак». Имеющий встречу в запасе петербургский «Зенит» лидирует, имея в активе 48 очков. «Химки» с 13 очками после 20 игр идут на предпоследней, 15-й позиции.

В следующем туре «Ростов» 2 апреля примет московское «Торпедо», а «Химки» в тот же день дома сыграют с «Краснодаром».

Химки
0:1
Первый тайм: 0:1
Ростов
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