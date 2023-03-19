Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Реал
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реймс
Марсель
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Интер
Ювентус
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Майнц
Фрайбург
01
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Севилья
20
Футбол. Зарубежный
20:00
Лацио
Рома
10
Футбол. Зарубежный
19:30
Байер
Бавария
21
Футбол. Премьер-лига
19:30
ЦСКА
Зенит
10
Футбол. Зарубежный
19:05
ПСЖ
Ренн
02
Футбол. Зарубежный
18:15
Осасуна
Вильярреал
03
Футбол. Зарубежный
18:15
Реал Сосьедад
Эльче
20
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Акрон
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Айнтрахт Ф
20
Футбол. Первый дивизион
17:30
Нефтехимик
Волгарь
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Арсенал
Кристал Пэлас
41
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Клермон Фут
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Ницца
Лорьян
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Страсбур
Осер
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Труа
Брест
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Фиорентина
Лечче
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Наполи
04
Футбол. Премьер-лига
16:30
Крылья Советов
Ахмат
01
Футбол. Премьер-лига
16:30
Пари Нижний Новгород
Торпедо
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Бетис
Мальорка
10
Футбол. Первый дивизион
16:00
Динамо Мх
Краснодар-2
10
Футбол. Первый дивизион
16:00
Кубань
Велес
32
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волга
Алания
21
Футбол. Зарубежный
15:00
Аяччо
Монако
02
Футбол. Зарубежный
14:30
Сампдория
Верона
31
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
Ростов
01
Футбол. Первый дивизион
12:00
Уфа
Шинник
12
Все события
21:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

ЦСКА впервые с 2018 года обыграл «Зенит» в матче чемпионата России

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. ЦСКА обыграл петербургский «Зенит» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу.

ЦСКА
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 72-й минуте мяч забил Федор Чалов.

Повреждение на 34-й минуте получил защитник столичной команды Игорь Дивеев. Его заменил Кирилл Набабкин. Дивеев впервые с 17 сентября попал в стартовый состав армейцев. Тогда в матче чемпионата страны с московским «Торпедо» он получил перелом большеберцовой кости.

ЦСКА прервал серию поражений в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита», которая насчитывала шесть матчей. Последний раз армейцы обыгрывали «сине-бело-голубых» в ноябре 2018 года.

Армейцы, набравшие 35 очков, занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» с 48 баллами располагается на первой строчке и опережает идущий вторым «Ростов» на семь очков.

В следующем туре команда Владимира Федотова 2 апреля на выезде сыграет с воронежским «Факелом», а «Зенит» днем ранее примет екатеринбургский «Урал».

ЦСКА
1:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Думает только о рекорде': в Америке 'наехали' на Овечкина
Фанаты пожирают взглядом: кто самая сексуальная футболистка Европы
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
12«Барселона» обыграла «Реал» в Суперкубке Испании
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь