ЦСКА впервые с 2018 года обыграл «Зенит» в матче чемпионата России

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 72-й минуте мяч забил Федор Чалов.

Повреждение на 34-й минуте получил защитник столичной команды Игорь Дивеев. Его заменил Кирилл Набабкин. Дивеев впервые с 17 сентября попал в стартовый состав армейцев. Тогда в матче чемпионата страны с московским «Торпедо» он получил перелом большеберцовой кости.

ЦСКА прервал серию поражений в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита», которая насчитывала шесть матчей. Последний раз армейцы обыгрывали «сине-бело-голубых» в ноябре 2018 года.

Армейцы, набравшие 35 очков, занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» с 48 баллами располагается на первой строчке и опережает идущий вторым «Ростов» на семь очков.