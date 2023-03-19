ЦСКА впервые с 2018 года обыграл «Зенит» в матче чемпионата России
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. ЦСКА обыграл петербургский «Зенит» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу.
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. ЦСКА обыграл петербургский «Зенит» в матче 20-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 72-й минуте мяч забил Федор Чалов.
Повреждение на 34-й минуте получил защитник столичной команды Игорь Дивеев. Его заменил Кирилл Набабкин. Дивеев впервые с 17 сентября попал в стартовый состав армейцев. Тогда в матче чемпионата страны с московским «Торпедо» он получил перелом большеберцовой кости.
ЦСКА прервал серию поражений в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита», которая насчитывала шесть матчей. Последний раз армейцы обыгрывали «сине-бело-голубых» в ноябре 2018 года.
Армейцы, набравшие 35 очков, занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» с 48 баллами располагается на первой строчке и опережает идущий вторым «Ростов» на семь очков.
В следующем туре команда Владимира Федотова 2 апреля на выезде сыграет с воронежским «Факелом», а «Зенит» днем ранее примет екатеринбургский «Урал».