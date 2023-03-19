Команды Алипа и Зайнутдинова сыграли друг против друга в РПЛ

Источник: ПФК ЦСКА

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. Автором единственного гола стал Федор Чалов, отличившийся на 72 минуте.

Несмотря на поражение, «Зенит» удержал лидерство в РПЛ. ЦСКА же идет пятым.

Напомним, что в обеих командах выступают футболисты сборной Казахстана. В ЦСКА — полузащитник Бахтиер Зайнутдинов, а в «Зените» — защитник Нуралы Алип. Оба остались в запасе и на поле не вышли.