Команды Алипа и Зайнутдинова сыграли друг против друга в РПЛ
ЦСКА одержал домашнюю победу над «Зенитом», сообщает корреспондент Vesti.kz. Команды сыграли в Москве в рамках 20-го тура российской премьер‑лиги.
ЦСКА одержал домашнюю победу над «Зенитом», сообщает корреспондент Vesti.kz. Команды сыграли в Москве в рамках 20-го тура российской премьер‑лиги.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. Автором единственного гола стал Федор Чалов, отличившийся на 72 минуте.
Несмотря на поражение, «Зенит» удержал лидерство в РПЛ. ЦСКА же идет пятым.
Напомним, что в обеих командах выступают футболисты сборной Казахстана. В ЦСКА — полузащитник Бахтиер Зайнутдинов, а в «Зените» — защитник Нуралы Алип. Оба остались в запасе и на поле не вышли.
Сборная Казахстана по футболу стартует в квалификации на Евро-2024. 23 марта команда проведет матч против Словении, а 26-го — против Дании. Алип пропустит первый матч из-за дисквалификации. Участие Зайнутдинова, который зимой получил травму, пока под вопросом.