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22:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Александр Мостовой объяснил, за счёт чего ЦСКА обыграл «Зенит»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о победе московского ЦСКА в матче с «Зенитом» (1:0) в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

ЦСКА
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

«Поле сыграло на руку армейцам. Запредельная мотивация и самоотдача бросались в глаза. Клаудиньо сегодня сыграл безобразно: везде опаздывал и проигрывал борьбу. Когда на поле вышел Чистяков, начались такие провалы в обороне. В пропущенном мяче он бросился на Облякова — зачем? Бросаться надо в последний момент. Преимущество ЦСКА было в поле, заслуженная победа», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Единственный гол в этой встрече забил нападающий армейцев Фёдор Чалов, поразивший ворота Михаила Кержакова ударом из-за пределов штрафной.

ЦСКА
1:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
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