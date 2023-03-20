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10:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Провалы «Зенита» и «Спартака», Карпин уже второй, «Пари НН» грозит «технарь». Тур-интрига

Реплика Вячеслава Короткина о главных событиях уик-энда в РПЛ.

Спартак
Оренбург
Зенит
ЦСКА
Пари Нижний Новгород
Торпедо
Ростов
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Казалось, что субботнее поражение «Спартака» в Оренбурге окончательно погасило и без того едва тлевшую чемпионскую интригу в премьер-лиге. Знали бы красно-белые, чем на следующий день закончится российское класико ЦСКА — «Зенит», наверное, постарались бы не допускать диких ляпов в обороне и попадали бы в створ с трех метров. Но… Теперь у команды Гильермо Абаскаля не только минус восемь от сине-бело-голубых, но и минус один от «Ростова».

Источник: ФК "Оренбург"

Можно как угодно относиться к Валерию Карпину, но нельзя не признать, что: а) за последнее десятилетие он сделал огромный шаг вперед как тренер; б) это один из лучших (если не абсолютно лучший) специалист в лиге, умеющий строить боеспособный коллектив при весьма скромных финансовых возможностях. В ходе нескольких последних сезонов дончанам приходится продавать лидеров, бюджет кардинально не растет, но «Ростов» не просто держится на плаву — прибавляет! Многие полагали (нужно признать, что основания порой возникали), что Карпин плохо справляется с долгими зимними паузами. Но если такое и имело место, то, похоже, осталось в прошлом. Воскресные три очка в Химках — и Валерий со своими парнями уже второй.

Источник: РИА "Новости"

Неудача «Спартака» позволила «Зениту» спокойно пережить поражение от ЦСКА. Все-таки семь очков отрыва до ближайшего преследователя за десять туров до финиша — это солидно. Но как бы такое не оказалось только внешним впечатлением. Дело даже не в проигрыше на «ВЭБ Арене» и не в вылете из Кубка от «Динамо» четырьмя днями ранее. Что-то неуловимо ментальное пропало у чемпиона. Вроде все как всегда: мастерство бразильцев не испарилось, им стараются соответствовать россияне, тренер никуда не делся. Да, в обеих неудачных встречах не участвовал Барриос, но — при всем классе колумбийца — это все-таки не Канте; не тот исполнитель, который делает разницу. Армейцам сине-бело-голубые уступили, на мой взгляд, не в футболе как таковом — в желании, в ярости борьбы, в настрое. Кто-то скажет — да ЦСКА просто повезло с рикошетом после удара Чалова. Безусловно. Но везет-то сильнейшему здесь и сейчас.

Источник: РИА "Новости"

Ну и, конечно, «порадовал» «Пари НН», вслед за аналогичным «подвигом» «Локомотива» в Кубке выпустивший на поле дисквалифицированного игрока. Интересно, на каком столбе размещалось то объявление, по которому нижегородцы наняли на работу сотрудника, отвечающего за проверку подобных вещей?

Автор: Вячеслав Короткин

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