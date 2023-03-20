КДК РФС пока не получал протест от «Торпедо» по матчу с «Нижним Новгородом»

В среду эта игра не будет рассматриваться на заседании.

«Протест “Торпедо” мы пока не получали, поэтому на данный момент в повестке на среду этого матча нет. Но у “Торпедо” достаточно времени, чтобы это сделать, по регламенту, напомню, есть 72 часа после матча», — заявил «Матч ТВ» глава КДК РФС Артур Григорьянц.

В воскресенье «Торпедо» сыграло на выезде с «Нижним Новгородом». Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе волжан участие в игре принял полузащитник Ярослав Михайлов, который в текущем сезоне получил по две желтые карточки за «Зенит‑2» во Второй лиге и нижегородскую команду в РПЛ.