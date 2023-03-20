Глава судейства РФС объяснил увеличение количества ошибок арбитров во второй части сезона

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Павел Каманцев не видит системной проблемы с судейством во второй части сезона. Такое мнение он высказал ТАСС в понедельник.

Ранее экспертно-судейская комиссия при президенте РФС признавала судейские ошибки в ряде матчей Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) и Фонбет — Кубка России.

«Это череда моментов, пройдет тур или два, вы скажете — все нормально. После этого тура [РПЛ] особых скандалов не было. Когда сразу после зимней паузы возобновился Кубок России, говорили, что в этот раз судьи начали работать, долгая подготовка дает плоды. Первые два тура прошли хорошо. Потом череда ошибок, говорят, что мы никогда такого плохого судейства не видели. Сейчас пройдут два тура, скажут, что выровняли ситуацию», — сказал Каманцев.

«Все ситуационно, одинаковые ошибки накопились в отношении одного и того же клуба [»Спартак«] на коротком периоде, это вызывает резонанс. В Кубке России было одно спорное решение [в ответном матче ¼ финала “пути РПЛ” “Спартак” — “Локомотив” 27 февраля], но и было три хороших решения. Ошибки везде случаются, сейчас весна — высока цена ошибки. Системной проблемы тут нет», — добавил он.

Также глава судейского комитета РФС объяснил, почему на заключительные матчи сезона не ставят молодых арбитров. «Что касается молодых арбитров, нам очень сложно найти им матч в конце чемпионата, потому что ответственность высокая. Соответственно, любому арбитру, даже который дебютировал удачно, будет тяжело найти матчи. Естественно, хотелось бы, чтобы они работали весной, набирались опыта, но весна все-таки не время молодых», — рассказал он.