Текущие события
Футбол. Зарубежный
19.03
Лацио
Рома
10
Футбол. Зарубежный
19.03
Хетафе
Севилья
20
Футбол. Зарубежный
19.03
Майнц
Фрайбург
11
Футбол. Зарубежный
19.03
Интер
Ювентус
01
Футбол. Зарубежный
19.03
Реймс
Марсель
12
Футбол. Зарубежный
19.03
Барселона
Реал
21
Все события
16:29 (мск), источник: ТАСС

Прокуратура Нидерландов потребовала 3,5 года тюрьмы для футболиста «Урала» Влута из-за ДТП

ДТП с участием Влута произошло в 2021 году, когда игрок выступал за нидерландский клуб «Хераклес».

УралПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 20 марта. Прокуратура Нидерландов требует 3,5 года лишения свободы для нидерландского полузащитника российского футбольного клуба «Урал» Рая Влута за участие в ДТП со смертельным исходом. Об этом в понедельник сообщил портал Sport Nieuws.

Машина футболиста врезалась в автомобиль, в котором находилась семья с двумя детьми. В результате происшествия погиб 4-летний мальчик. В крови Влута был обнаружен алкоголь.

Влуту 27 лет, он перешел в «Урал» летом 2022 года. Помимо «Урала» и «Хераклеса», Влут играл за нидерландские «Эксельсиор», «НАК Бреду», ПСВ, «Камбюр», «Эйндховен», бельгийский «Сент-Трюйден», итальянский «Фрозиноне», швейцарский «Кьясо» и казахстанскую «Астану».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 После шестиминутной разминки на нее нахлынуло что-то. Она вышла и заплакала: "Я не могу здесь кататься"
"Он потом приехал на эту базу, посмотрел и сказал: "Теперь понимаю, почему Советский Союз выиграл"
Фоторепортажи
13Крутой заезд: как прошел «Дакар-2023»
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь