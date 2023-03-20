Прокуратура Нидерландов потребовала 3,5 года тюрьмы для футболиста «Урала» Влута из-за ДТП
ДТП с участием Влута произошло в 2021 году, когда игрок выступал за нидерландский клуб «Хераклес».
ДТП с участием Влута произошло в 2021 году, когда игрок выступал за нидерландский клуб «Хераклес».
ТАСС, 20 марта. Прокуратура Нидерландов требует 3,5 года лишения свободы для нидерландского полузащитника российского футбольного клуба «Урал» Рая Влута за участие в ДТП со смертельным исходом. Об этом в понедельник сообщил портал Sport Nieuws.
Машина футболиста врезалась в автомобиль, в котором находилась семья с двумя детьми. В результате происшествия погиб 4-летний мальчик. В крови Влута был обнаружен алкоголь.
Влуту 27 лет, он перешел в «Урал» летом 2022 года. Помимо «Урала» и «Хераклеса», Влут играл за нидерландские «Эксельсиор», «НАК Бреду», ПСВ, «Камбюр», «Эйндховен», бельгийский «Сент-Трюйден», итальянский «Фрозиноне», швейцарский «Кьясо» и казахстанскую «Астану».