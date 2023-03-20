Прокуратура Нидерландов потребовала 3,5 года тюрьмы для футболиста «Урала» Влута из-за ДТП

ТАСС, 20 марта. Прокуратура Нидерландов требует 3,5 года лишения свободы для нидерландского полузащитника российского футбольного клуба «Урал» Рая Влута за участие в ДТП со смертельным исходом. Об этом в понедельник сообщил портал Sport Nieuws.

Машина футболиста врезалась в автомобиль, в котором находилась семья с двумя детьми. В результате происшествия погиб 4-летний мальчик. В крови Влута был обнаружен алкоголь.