Канчельскис — про обвинения в адрес Губерниева: «Я что — выдумал это?»
Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал обвинения в адрес комментатора Дмитрия Губерниева.
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Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал обвинения в адрес комментатора Дмитрия Губерниева.
«Губерниев не считает правдой, а я считаю. Я что — выдумал это? Не мог же сам придумать, что нельзя критиковать ЦСКА, “Динамо” или “Урал” и “Манчестер Юнайтед”. Мне ничего доказывать не надо. Он, может быть, не помнит. Мне это вообще не нужно. И не собираюсь кричать “правильно или неправильно”. Мне это неинтересно! Люди порой такие вещи говорят, что сами не понимают. Так что жизнь продолжается. Двигаемся дальше!» — приводит Sport24 слова Канчельскиса.
Ранее Канчельскис рассказал, что Губерниев запретил ему критиковать «Зенит» в телеэфире. В ответ спортивный журналист назвал экс-футболиста сборной России «фриком и вруном».