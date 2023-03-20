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19:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Николич анонсировал возвращение в футбол: «С нового сезона будет клуб»

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич ответил на вопрос «СЭ» о своем будущем.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: Спорт-Экспресс

«Будет, все будет. Через месяц-два будет договоренность. С нового сезона будет клуб. Где? Подождите немного, осталось совсем чуть-чуть. Все увидим», — сказал Николич «СЭ».

Николич тренировал «Локомотив» с 2020 по 2021 год. Под его руководством московская команда выиграла Кубок России в 2021 году.

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