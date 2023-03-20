«Локомотив» хочет вернуть из «Ростова» защитника сборной России

В ноябре главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов в интервью газете «Гудок» (первом интервью в этой должности) назвал первоочередной задачей вернуть в клуб игроков, находящихся в арендах в других командах. И в качестве примера привел Сильянова.

Уже тогда это вызвало вопросы, так как летом, когда 22-летний футболист уходил в аренду в «Ростов», в СМИ появлялась информация, что в договоре между клубами за ростовчанами было прописано приоритетное право выкупа защитника. Чуть позже информацию подтвердил тогдашний спортивный директор «Локо» Томас Цорн.

Это означало, что по окончании нынешнего сезона, когда арендное соглашение истечет, железнодорожники не смогут вернуть Сильянова. И права на него станут полностью принадлежать «Ростову».

— В контракте Сильянова есть пункт о выкупе, но только при условии, что футболист с этим согласится, — заявил «Известиям» Юрий Нагорных. — Вопрос только в желании самого игрока. Сегодня «Локомотив» — это боеспособная команда. А Сильянов — игрок «Локомотива», отданный в аренду «Ростову». Арендный договор заканчивается по окончании сезона. Если «Ростов» сделает предложение, соответствующее откупной стоимости в контракте, то итоговое решение по его переходу или возвращению в «Локо» уже будет зависеть от мнения самого игрока.

На вопрос, будет ли согласие «Ростова» выплатить «Локомотиву» прописанную в договоре сумму выкупа трансфера Сильянова автоматически означать его полноценный переход, Нагорных ответил: «Абсолютно нет». Сам футболист отказался комментировать «Известиям» свое будущее.

— По нашему с «Ростовом» соглашению, Сильянов может быть возвращен, — продолжил Юрий Нагорных. — Он может вернуться в «Локомотив» по окончании чемпионата. Мы очень хотим, чтобы он вернулся. Сильянов — воспитанник «Локомотива». И я уверен, что он скажет свое веское слово в нашей команде, для того чтобы в дальнейшем раскрываться в качестве одного из сильнейших защитников российского чемпионата.

Александр Сильянов перешел в систему «Локомотива» в 2019 году из ЦСКА, где он играл за молодежную команду. В стартовом составе основной команды «Локо» на матч РПЛ впервые вышел в апреле 2021 года. Той весной помог команде выиграть бронзу чемпионата России. В нынешнем сезоне идет с «Ростовом» на втором месте после 20 туров, постоянно играя в основе. Под руководством Галактионова играл за молодежную сборную России, а 24 сентября 2022 года дебютировал за главную сборную страны. В ее составе провел два матча. Вызван в нее на мартовские матчи с Ираном и Ираком.