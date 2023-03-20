Петржела считает, что «Зениту» нужно сменить Семака на тренерском мостике

«Поражение “Зенита” в Москве неприятно, но по сути ничего не значит. “Зенит” все равно будет чемпионом. У него нет конкурентов в средней российской лиге. Возможно, нужно сменить тренера. Это повысит мотивацию и конкуренцию в команде. Игроки те же, возможно, им не хватает заряда и самоотверженности. Все это придет с новым тренером. Тренер Семак работает с командой уже давно», — приводит слова Петржелы Metaratings.ru.
Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. Под его руководством петербуржцы четыре раза стали чемпионами России, один раз выиграли Кубок страны и три раза Суперкубок. Семак четыре раза признавался РФС лучшим тренером года. В нынешнем сезоне петербургский клуб лидирует в турнирной таблице РПЛ после 20-ти туров, набрав 48 очков.