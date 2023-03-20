ЦСКА показал, что осталось за кадром победного матча с «Зенитом»

ЦСКА показал, что осталось за кадром победного матча с «Зенитом»

ЦСКА на своем канале в ютубе показал, что осталось за кадром победного матча над «Зенитом». Встреча состоялась 19 марта в рамках 20-го тура РПЛ.