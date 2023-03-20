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21:49 (мск), источник: Sport24

ЦСКА показал, что осталось за кадром победного матча с «Зенитом»

ЦСКА на своем канале в ютубе показал, что осталось за кадром победного матча над «Зенитом». Встреча состоялась 19 марта в рамках 20-го тура РПЛ.

ЦСКА
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ЦСКА принимал «Зенит» в Москве и победил со счетом 1:0. Единственный гол на 72-й минуте забил Федор Чалов.

ЦСКА с 35 очками занимает 5-е место в РПЛ. «Зенит» с 48 очками лидирует в Премьер-лиге.

ЦСКА
1:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
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