ЦСКА показал, что осталось за кадром победного матча с «Зенитом»

Футбол, Премьер-лига, Тур 2019.03.2023, 19:30 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена
|Владимир Федотов
|Сергей Семак
|Федор Чалов(Иван Обляков)
|72′
|35
|Игорь Акинфеев
|41
|Михаил Кержаков
|4
|да Силва Роша Виллиан
54′
|3
|Дуглас Сантос
|22
|Милан Гайич
|55
|Родригао
37′
|27
|Роберту Барбоза Мойзес
|77
|Роберт Ренан
|5
|Саша Зделар
|10
|Филипе Силва Малком
|10
|Иван Обляков
|30
|Матео Кассьерра
|88
|Виктор Фелипе Мендес
|4
|Данил Круговой
82′
|9
|Федор Чалов
|21
|Александр Ерохин
|91
|Антон Заболотный
|15
|Вячеслав Караваев
46′
|78
|Игорь Дивеев
34′
|2
|Дмитрий Чистяков
|14
|Кирилл Набабкин
|8
|Маркус Вендел
90′
|28
|Хесус Мануэль Медина
75′
|7
|Зелимхан Бакаев
|6
|Максим Мухин
|11
|Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
74′
|31
|Густаво Мантуан
|14
|Далер Кузяев
90′
|19
|Алексей Сутормин
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|9
|Удары (всего)
|7
|7
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Алексей Лунев(Россия, Новосибирск)
|Боковой судья
|Роман Усачев(Россия, Ростов-на-Дону)
|ВАР
|Сергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
|Ассистент ВАР
|Игорь Демешко(Россия, Химки)