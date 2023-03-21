Интриги финальной трети сезона в РПЛ: «Спартак» вылетит из топ-3, а Дзюба забьёт 10 голов?

Российская Премьер-Лига уходит на международную паузу. С момента возобновления сезона прошло три тура, изменивших восприятие ситуации для многих клубов. Самое время поразмышлять о главных интригах финальной трети чемпионата.

«Ростов» сможет удержаться на втором месте? И сколько ещё пенальти пробьёт команда Карпина?

Ростовчане поднялись на второе место после трёх весенних туров. По оценке Understat, команда набрала за сезон намного больше очков, чем должна (у ростовчан 41 балл при ожидаемых 29). Везение сопутствует команде Карпина на протяжении всего чемпионата. «Ростов» обошёл по итогам 20-го тура «Спартак» на одно очко, а «Динамо» и ЦСКА опережает на шесть баллов.

Валерий Карпин | Источник: Чемпионат.com

У ростовчан впереди несколько сложнейших матчей, но, если удача продолжит сопутствовать им, не исключено, что они повторят лучший результат «Ростова» в истории (серебро-2015/2016). Команда уже установила клубный рекорд в РПЛ, после 20 туров набрав 41 очко, побив достижение как раз таки сезона-2015/2016 (40). Также «Ростов» повторил рекорд по количеству пробитых пенальти за всю историю РПЛ — 13 «точек» за 20 игр. Столько же 11-метровых пробили «Краснодар»-2021/2022 и «Крылья Советов»-2004. При этом у ростовчан для обновления рекорда есть ещё 10 туров.

«Спартак» выпадет из тройки?

Гильермо Абаскаль | Источник: Чемпионат.com

Неуверенно вторую часть сезона начал «Спартак». Красно-белые перед возобновлением чемпионата считались главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство, а теперь и вовсе опустились на третье место. Если ничья в матче с «Уралом» — неудачное стечение обстоятельств (из-за ошибки судьи Мешкова), то тяжёлая победа над «Факелом» (3:2) и поражение от «Оренбурга» (0:2) не добавили позитива болельщикам красно-белых. Плюс ко всему на три недели из-за травмы выбыл капитан Георгий Джикия.

«Спартаку» предстоит сыграть со всеми конкурентами: «Ростовом», «Динамо», ЦСКА, а также с убежавшим вперёд «Зенитом». Ситуация может измениться в обе стороны. Либо «Спартак» покажет футбол, близкий к межсезонному, и вернёт себе вторую строчку, либо в случае неудач рискует выпасть из топ-3.

Сколько голов забьет Дзюба? Он войдёт в топ-10 бомбардиров сезона?

Вернувшийся в Россию форвард удивил результативностью весной. Болельщики и эксперты делали ставки: сможет ли Дзюба забить пять голов за весеннюю часть РПЛ. Артём же ставил перед собой другие планки: в итоге 34-летний форвард отличился уже четыре раза в трёх матчах, в том числе оформив хет-трик в принципиальном матче с «Ростовом» Карпина. «Локомотив» в турнирной таблице поднялся на 11-ю строчку и немного успокоил болельщиков, покинув зону стыковых матчей. Большая заслуга в этом принадлежит Дзюбе.

Артём Дзюба | Источник: Чемпионат.com

Новая интрига: сколько Артём сможет забить за оставшиеся 10 матчей чемпионата? Кто-нибудь удивится, если Дзюба в итоге войдёт в десятку лучших бомбардиров сезона? Сейчас на 10-м месте футболисты с восемью голами, тогда как у форварда «Локо» — уже четыре. Лучший бомбардир в истории чемпионатов России может замахнуться и на десяток забитых мячей.

«Крылья Советов» смогут избежать стыков?

Не лучшие результаты в текущем сезоне показывают «Крылья». В чемпионате-2021/2022 симпатичная команда Игоря Осинькина финишировала восьмой, а сейчас располагается на 12-й строчке РПЛ. «Крылья» набрали 20 очков, столько же у «Пари НН», находящегося в зоне стыковых матчей.

Зимой «Крылья Советов» потеряли Сергея Пиняева и Максима Глушенкова — важных футболистов команды, а в весенней части сезона стартовали с трёх поражений: от «Динамо» (0:1), ЦСКА (0:4) и «Ахмата» (0:1). При этом с московскими клубами «Крылья» уверенно играли в Кубке России: с бело-голубыми разобрались (2:1, 1:1) в ¼ финала Пути РПЛ, а в первой встрече полуфинала с армейцами сыграли дома вничью (2:2). По качеству игры «Крылья» не заслуживают играть в стыках или покидать РПЛ, но самарцам предстоит побороться за место в лиге.

Одержит ли «Торпедо» ещё хотя бы одну победу?

Главная боль РПЛ — «Торпедо». За 10 туров до конца сезона кажется, что автозаводцы уже распрощались с шансами на сохранение прописки: от относительно спасительной 14-й строчки «Торпедо» отстаёт на девять очков. При этом чёрно-белые одержали всего одну (!) победу в 20 матчах, а для подъёма выигрывать нужно регулярно. Зимой «Торпедо» усилилось, но пока что это помогает лишь добывать ничьи: с «Краснодаром» (2:2) и «Пари НН» (1:1).

На помощь москвичам может прийти регламент РПЛ: всё дело в том, что полузащитник нижегородского клуба Ярослав Михайлов не имел права выходить на поле в матче с торпедовцами, так как получил четыре жёлтые карточки в сезоне-2022/2023. Первые две из них были за «Зенит-2» в матчах Второй лиги. Поэтому «Торпедо» в случае обращения в КДК может получить победу со счётом 3:0. Но всё же интересно, сможет ли команда Андрея Талалаева заработать три очка на поле?

«Ахмат» или «Оренбург» финишируют в топ-5?

Хорошие результаты в текущем сезоне демонстрируют грозненцы и оренбуржцы. «Ахмат» в последнем десятилетии периодически забирался высоко (один раз был пятым, два раза — седьмым), а для «Оренбурга» седьмая строчка — повторение лучшего результата в истории клуба в РПЛ (2018/2019). Ещё в прошлом сезоне команда Марцела Лички играла в Первой лиге, а теперь даже фаворитов РПЛ «кусает» на родном «Газовике». «Оренбург» занимает второе место в РПЛ по количеству очков, набранных дома (25, больше только у «Зенита» — 27). Если «Динамо» или ЦСКА просядут, а «Ахмат» и «Оренбург» продолжат стабильно набирать очки, то «тёмные лошадки» имеют все шансы оказаться в топ-5 по итогам сезона. Отставание — всего три очка.

Кто станет лучшим бомбардиром?

В текущем сезоне развернулась увлекательная гонка за звание лучшего бомбардира. На первую строчку претендуют сразу четыре футболиста: Малком («Зенит», 16 голов), Квинси Промес («Спартак», 16), Владимир Писарский («Крылья Советов», 14) и даже Фёдор Чалов (ЦСКА, 12). Примечательно, что форварды красно-белых и армейцев уже становились лучшими бомбардирами РПЛ (Промес — в сезоне-2017/2018, Чалов — 2018/2019). Кто же в итоге заберёт первую строчку по итогам текущего сезона?

Квинси Промес | Источник: Чемпионат.com

Кто отправится в Первую лигу напрямую: «Факел» или «Химки»?

Помимо «Торпедо», напрямую вылететь из РПЛ рискуют ещё два клуба — «Химки» и «Факел». Команда Дмитрия Пятибратова оторвалась благодаря разгрому «Сочи» (3:0) в последнем туре РПЛ. «Химки» же минимально уступили дома «Ростову» (0:1). Теперь разрыв между командами составляет четыре очка. Но впереди ещё 10 туров, так что разницу можно ликвидировать. Однако хватит ли сил у команды Гогниева, чтобы сделать это?

«Факел» в матче с «Сочи» | Источник: Чемпионат.com

В каком туре «Зенит» завоюет вторую звезду?

Девятикратный чемпион СССР/России идёт за 10-м золотом в истории. Команда Сергея Семака также может выиграть РПЛ в пятый раз подряд, чего не случалось со времён «Спартака» Романцева. Отрыв от второго места в турнирной таблице — семь очков.

Да, «Зенит» немного забуксовал на старте весенней части, вырвав победу у «Химок» (3:2) только на 90+1-й минуте, а затем уступив ЦСКА (0:1). Но всё же запас прочности петербуржцев достаточно велик. Рекорд по самой ранней победе в РПЛ также принадлежит «Зениту»: в сезоне-2019/2020 команда выиграла золото в 26-м туре. Смогут ли сине-бело-голубые превзойти или хотя бы повторить достижение в текущем чемпионате?