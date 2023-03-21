РФС выделил 50 млн рублей на программу обеспечения внедрения системы карты болельщика
На поиск решений для оснащения арен системой карты болельщика командам РПЛ нужно найти 200 млн рублей, рассказал Денис Рогачев.
На поиск решений для оснащения арен системой карты болельщика командам РПЛ нужно найти 200 млн рублей, рассказал Денис Рогачев.
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) запустил стимулирующую программу по обеспечению внедрения системы карты болельщика на стадионах и выделил на ее реализацию 50 млн рублей. Об этом во вторник сообщил заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
Также Рогачев сообщил, что на поиск решений для оснащения арен системой карты болельщика командам, выступающим в Мир — Российской премьер лиги (РПЛ), нужно найти 200 млн рублей.
Президент РФ Владимир Путин 30 декабря 2021 года подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. В подписанном документе вводится понятие «персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования». Это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Возможность оформить карту болельщика на «Госуслугах» появилась 4 июля 2022 года.
Карту болельщика должны иметь все участники проводимого мероприятия. Это касается зрителей, гостей, персонала, а также представителей СМИ. Также персонифицированная карта должна быть у представителей команд, в том числе у иностранных футболистов, которые официально работают в России и имеют СНИЛС, что позволяет им создать подтвержденную учетную запись на «Госуслугах».
С начала сезона-2022/23 в РПЛ карта болельщика действовала на стадионах «Екатеринбург-Арена» («Урал»), «Нижний Новгород» («Пари Нижний Новгород»), «Ростов-Арена» («Ростов»), «Солидарность-Арена» («Крылья Советов») и «Фишт» («Сочи»). С 1 декабря 2022 года карта болельщика обязательна для прохода на стадионы всех клубов РПЛ.