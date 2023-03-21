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18:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Зенит» решил судьбу Алипа

Питерский «Зенит» решил, что будет делать с защитником сборной Казахстана Нуралы Алипом, контракт с которым был подписан в конце прошлого года.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Зенит"

Как сообщает «Евро-Футбол» со ссылкой на источники, клуб планирует сдать игрока в аренду. Правда, потенциально заинтересованные клубы пока что не сообщаются.

Напомним, что Алип прибыл в расположение сборной Казахстана для участия в матчах отбора на Евро, которые пройдут 23 и 26 марта.

В начале 2022 года футболист присоединился клубу из Санкт-Петербурга на правах аренды. В составе «сине-бело-голубых» он стал чемпионом России. В декабре «Зенит» выкупил трансфер Алипа за два миллиона евро.

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