«Зенит» решил судьбу Алипа
Питерский «Зенит» решил, что будет делать с защитником сборной Казахстана Нуралы Алипом, контракт с которым был подписан в конце прошлого года.
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Питерский «Зенит» решил, что будет делать с защитником сборной Казахстана Нуралы Алипом, контракт с которым был подписан в конце прошлого года.
Как сообщает «Евро-Футбол» со ссылкой на источники, клуб планирует сдать игрока в аренду. Правда, потенциально заинтересованные клубы пока что не сообщаются.
Напомним, что Алип прибыл в расположение сборной Казахстана для участия в матчах отбора на Евро, которые пройдут 23 и 26 марта.
В начале 2022 года футболист присоединился клубу из Санкт-Петербурга на правах аренды. В составе «сине-бело-голубых» он стал чемпионом России. В декабре «Зенит» выкупил трансфер Алипа за два миллиона евро.