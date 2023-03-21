«Зенит» решил судьбу Алипа

Источник: ФК "Зенит"

Как сообщает «Евро-Футбол» со ссылкой на источники, клуб планирует сдать игрока в аренду. Правда, потенциально заинтересованные клубы пока что не сообщаются.

Напомним, что Алип прибыл в расположение сборной Казахстана для участия в матчах отбора на Евро, которые пройдут 23 и 26 марта.