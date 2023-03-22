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00:54 (мск), источник: Sport24

Семак: Это лучший год «Зенита» за мои пять лет работы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об уровне игры петербуржцев в нынешнем сезоне российской Премьер-Лиги.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: fc-zenit.ru

После 20 туров «Зенит» уверенно лидирует в таблице РПЛ, опережая идущий вторым «Ростов» на 7 очков.

«По ситуации в чемпионате — это, наверно, лучший наш год за те пять лет, что я работаю в “Зените”. С точки зрения набора очков, качества игры и баланса. Что касается последних результатов, такое случается. Жаль, что вылетели из Кубка России. Были и игровые моменты, в которых мы, к сожалению, недорабатываем или чего‑то по каким‑то причинам не хватает. Но это то, над чем дальше нужно работать», — заявил Семак в интервью «Матч ТВ».

В четверг, 23 марта, «Зенит» проведет выездной товарищеский матч против турецкого «Фенербахче».

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