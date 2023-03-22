Семак: Это лучший год «Зенита» за мои пять лет работы

«По ситуации в чемпионате — это, наверно, лучший наш год за те пять лет, что я работаю в “Зените”. С точки зрения набора очков, качества игры и баланса. Что касается последних результатов, такое случается. Жаль, что вылетели из Кубка России. Были и игровые моменты, в которых мы, к сожалению, недорабатываем или чего‑то по каким‑то причинам не хватает. Но это то, над чем дальше нужно работать», — заявил Семак в интервью «Матч ТВ».