Семак: Это лучший год «Зенита» за мои пять лет работы
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об уровне игры петербуржцев в нынешнем сезоне российской Премьер-Лиги.
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об уровне игры петербуржцев в нынешнем сезоне российской Премьер-Лиги.
После 20 туров «Зенит» уверенно лидирует в таблице РПЛ, опережая идущий вторым «Ростов» на 7 очков.
«По ситуации в чемпионате — это, наверно, лучший наш год за те пять лет, что я работаю в “Зените”. С точки зрения набора очков, качества игры и баланса. Что касается последних результатов, такое случается. Жаль, что вылетели из Кубка России. Были и игровые моменты, в которых мы, к сожалению, недорабатываем или чего‑то по каким‑то причинам не хватает. Но это то, над чем дальше нужно работать», — заявил Семак в интервью «Матч ТВ».
В четверг, 23 марта, «Зенит» проведет выездной товарищеский матч против турецкого «Фенербахче».