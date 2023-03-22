Экс-тренер «Торпедо»: Уход Талалаева из клуба — моральный удар по российскому футболу

«Уход Талалаева — большой моральный удар по российскому футболу. В РПЛ есть две команды, которые соревнуются в количестве увольнений — это “Химки” и “Торпедо”. Как мне кажется, если в клубе всё хорошо и есть доверие тренеру — это профессиональный подход.

Когда в команде меняется три тренера за год — это вопиющее безобразие и непрофессионализм. Если происходит увольнение, то должны нести ответственность те люди, которые приглашали тренера. Тренер уходит из клуба обычно тогда, когда недоволен своим положением в команде.

Мне жаль Талалаева. Он довольно прогрессивный специалист, который не останется без работы. Команда только начала формироваться под его руководством, показывать качественную игру. Была необходимость ожидать сносного результата и уверенности игроков в своих силах. В настоящий момент этого нет.