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03:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Уткин — об увольнении Талалаева: «Торпедо» вылетит, это тоже будет по соглашению сторон

Известный комментатор Василий Уткин прокомментировал увольнение Андрея Талалаева с поста главного тренера московского «Торпедо».

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Источник: РИА "Новости"

«Талалаева уволили из Торпедо. По соглашению сторон. До того расстались с Геркусом. Никаких конфликтов, стало быть, по смыслу — по соглашению сторон. Давайте добавлять эту фразу везде. Будет логично. Например: “Торпедо” подало протест на матч с “Пари НН” и получило техническое поражение. По соглашению сторон. У “Торпедо” нет тренера — по соглашению сторон. “Торпедо” вылетит, это тоже будет по соглашению сторон», — написал Василий Уткин в своём телеграм-канале.

По итогам 20 встреч «Торпедо» замыкает турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, занимая 16-е место и имея в активе 10 очков.

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