Уткин — об увольнении Талалаева: «Торпедо» вылетит, это тоже будет по соглашению сторон

«Талалаева уволили из Торпедо. По соглашению сторон. До того расстались с Геркусом. Никаких конфликтов, стало быть, по смыслу — по соглашению сторон. Давайте добавлять эту фразу везде. Будет логично. Например: “Торпедо” подало протест на матч с “Пари НН” и получило техническое поражение. По соглашению сторон. У “Торпедо” нет тренера — по соглашению сторон. “Торпедо” вылетит, это тоже будет по соглашению сторон», — написал Василий Уткин в своём телеграм-канале.