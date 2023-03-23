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13:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Торпедо» объявило о подписании экс-форварда сборной Бразилии Андре Фелипе

Бразильский нападающий Андре Фелипе подписал контракт с «Торпедо», сообщает пресс-служба московского клуба.

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Источник: ФК "Торпедо" Москва

32-летний форвард будет выступать за москвичей под 21-м номером.

Последним клубом Фелипе была бразильская «Куяба», которую он покинул в октябре прошлого года. С тех пор нападающий находился в статусе свободного агента.

Ранее Фелипе выступал за «Сантос», киевское «Динамо», «Бордо», «Атлетико Минейро», «Васко да Гаму» и «Коринтианс». На его счету 4 матча за основную сборную Бразилии.

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