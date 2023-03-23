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21:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В «Зените» прокомментировали инцидент с дракой болельщиков команды на матче в Турции

В «Зените» прокомментировали инцидент с дракой болельщиков команды на товарищеском матче против «Фенербахче», который проходил сегодня, 23 марта в Турции.

Зенит
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Источник: Спорт-Экспресс

«Активных болельщиков “Зенита”, которые хотели поддержать команду, организаторы матча централизовано вели на отдельную трибуну, по какой-то причине группу повели через одну из домашних трибун “Фенербахче”, очевидно, это вызвало недовольство хозяев, тем самым был спровоцирован инцидент», — сообщили «СЭ» в пресс-службе «Зенита».

В клубе из Санкт-Петербурга отметили, что находятся в тесном контакте с руководством «Фенербахче» с целью избежать подобных происшествий. По итогам стычки российских болельщиков разместили на гостевой трибуне.

Инцидент произошел в конце первого тайма матча «Фенербахче» — «Зенит», который проходил на стадионе «Шюкрю Сарачоглу» в Стамбуле. Болельщики команды из Санкт-Петербурга стали скандировать «Россия», что вызвало агрессивную реакцию турок. В результате потребовалось вмешательство сотрудников полиции, которые вывели болельщиков питерского клуба в подтрибунные помещения.

«Фенербахче» и «Зенит» сыграли вничью — 2:2. Все средства, вырученные от проведения игры, будут направлены на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

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