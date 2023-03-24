Российский полузащитник «Зенита» Малком прилетел в Париж
Полузащитник петербургского «Зенита» Малком опубликовал в социальных сетях новый пост.
Полузащитник петербургского «Зенита» Малком опубликовал в социальных сетях новый пост.
«Следующая остановка — Париж», — написал футболист на фотографии из самолета, в иллюминаторе которого виден аэропорт.
Напомним, что в зимнее трансферное окно Малкомом активно интересовался действующий чемпион Лиги 1 «Пари Сен-Жермен», однако сторонам не удалось договориться о переходе посреди сезона.
В феврале нынешнего года Малком вместе со своим партнером по клубу Клаудиньо стал обладателем российского гражданства. В 2021-м году игроки стали олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии, которая выиграла в Токио мужской футбольный турнир.
В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Малком занимает первую строчку в списке лучших бомбардиров, имея в своем активе 16 забитых мячей после 20 туров.