Российский полузащитник «Зенита» Малком прилетел в Париж

«Следующая остановка — Париж», — написал футболист на фотографии из самолета, в иллюминаторе которого виден аэропорт.

Напомним, что в зимнее трансферное окно Малкомом активно интересовался действующий чемпион Лиги 1 «Пари Сен-Жермен», однако сторонам не удалось договориться о переходе посреди сезона.

В феврале нынешнего года Малком вместе со своим партнером по клубу Клаудиньо стал обладателем российского гражданства. В 2021-м году игроки стали олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии, которая выиграла в Токио мужской футбольный турнир.