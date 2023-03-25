Медведев считает нужным скорректировать систему Fan ID
Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что система карты болельщика (Fan ID) вызывает «много нареканий». Он считает нужным следить за ее работой и избегать абсурдных норм.
Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что система карты болельщика (Fan ID) вызывает «много нареканий». Он считает нужным следить за ее работой и избегать абсурдных норм.
Господин Медведев прокомментировал эту тему в интервью российским СМИ и пользователям «ВКонтакте». Он отметил, что «не считает себя специалистом в этом вопросе», но призвал «смотреть за тем, как этот инструмент работает». «Вижу, что много нареканий и вопросов он вызывает. Если во время чемпионата мира хотя бы было понятно, что речь идет об обеспечении глобальной безопасности, то сейчас это приобретает совершенно абсурдные формы», — уверен зампред Совбеза.
Он привел в пример ситуацию, когда на футбольный матч в Екатеринбурге не пустили семью, потому что у семимесячного ребенка не было Fan ID. «Ну слушайте, это же издевательство. Нужно как минимум корректировать правила тогда», — призвал Дмитрий Медведев.
Закон о допуске на спортивные соревнования только при условии обязательной идентификации участников и болельщиков (по Fan ID) вступил в силу с 1 июля 2022 года. Осенью, когда система работала только на пяти стадионах, средняя посещаемость чемпионата России по футболу составляла 10,3 тыс., а на первых после зимнего перерыва матчах, когда Fan ID заработал на всех аренах, снизилась до 7,6 тыс. зрителей. С 15 марта можно оформить карты болельщика онлайн.