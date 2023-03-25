Медведев считает нужным скорректировать систему Fan ID

Господин Медведев прокомментировал эту тему в интервью российским СМИ и пользователям «ВКонтакте». Он отметил, что «не считает себя специалистом в этом вопросе», но призвал «смотреть за тем, как этот инструмент работает». «Вижу, что много нареканий и вопросов он вызывает. Если во время чемпионата мира хотя бы было понятно, что речь идет об обеспечении глобальной безопасности, то сейчас это приобретает совершенно абсурдные формы», — уверен зампред Совбеза.

Он привел в пример ситуацию, когда на футбольный матч в Екатеринбурге не пустили семью, потому что у семимесячного ребенка не было Fan ID. «Ну слушайте, это же издевательство. Нужно как минимум корректировать правила тогда», — призвал Дмитрий Медведев.