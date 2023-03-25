Текущие события
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Беларусь
Швейцария
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Армения
Турция
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Израиль
Косово
Футбол. Чемпионат Европы
17:00
Шотландия
Кипр
30
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Хорватия
Уэльс
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Андорра
Румыния
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Испания
Норвегия
Футбол. Сборные
22:45
Германия
Перу
Футбол. Первый дивизион
13:00
Алания
Рубин
00
Все события
18:22 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА проиграл 2DROTS в товарищеском матче. За армейцев сыграл Даниэл Карвальо

На стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве завершился товарищеский матч, в котором встречались ЦСКА и медийная команда 2DROTS.

ЦСКАТоварищеские матчи: календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

Матч завершился победой 2DROTS со счётом 2:1.

На 10-й минуте Владислав Ослоновский вывел медийную команду вперёд. На 64-й минуте Станислав Манаев удвоил преимущество 2DROTS. На 76-й минуте Фёдор Чалов отыграл один мяч.

На 80-й минуте на поле в составе армейцев вышел 40-летний Даниэл Карвальо, выигрывавший в составе ЦСКА Кубок УЕФА в 2005 году.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 35 очков после 20 матчей. 2DROTS в текущем сезоне принимал участие в розыгрыше Фонбет Кубка России. Команда покинула турнир на стадии 1/128 финала Пути регионов, уступив «Текстильщику» в серии пенальти.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Футбол сборной ниже всякой критики. Отношение Карпина вызывает вопросы
В Греции раскритиковали новую форму сборной за узор, напоминающий свастику
Фоторепортажи
15Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно
35Мэрилин Загитова, Маленький принц Кондратюк, шаман Валиева: как прошел турнир шоу-программ
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь