ЦСКА проиграл 2DROTS в товарищеском матче. За армейцев сыграл Даниэл Карвальо

Матч завершился победой 2DROTS со счётом 2:1.

На 10-й минуте Владислав Ослоновский вывел медийную команду вперёд. На 64-й минуте Станислав Манаев удвоил преимущество 2DROTS. На 76-й минуте Фёдор Чалов отыграл один мяч.

На 80-й минуте на поле в составе армейцев вышел 40-летний Даниэл Карвальо, выигрывавший в составе ЦСКА Кубок УЕФА в 2005 году.