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25 марта, источник: Sport24

Какой же это бред — пускать в РПЛ медиаклубы. Дюкову не стоит и думать об этом

Совершенно бессмысленная идея.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: 2DROTS

Медийный 2DROTS обыграл ЦСКА 2:1 в дружеской встрече. Сенсация? Безусловно. Василий Уткин даже назвал это матчем недели в России. И поспорить трудно, ведь РПЛ на паузе, а товарняки сборной для большинства зрителей сейчас актуальны как снег посреди лета.

Армейцы при этом играли вовсе не пятым составом. Да, в концовке вышел Даниэль Карвальо, физическая форма которого была далека от идеала еще в 2006-м. Зато с первых минут на поле появились Чалов, Заболотный, Гайич, Зделар, Мойзес, Ермаков, Кучаев и Мухин — основа или ближайший резерв.

Источник: ПФК ЦСКА Москва

Главная причина поражения ЦСКА очевидна — недонастрой. Зарубись армейцы с 2DROTS с таким же желанием, какое у них было 19 марта в победной сходке с «Зенитом» (2:1), и медийная команда уступила бы с двузначным счетом. Однако им было вообще плевать.

Доказательство номер один:

Источник: Кадр трансляции

Доказательство номер два:

Источник: Кадр трансляции

Доказательство номер три:

Источник: Кадр трансляции

Доказательство номер четыре:

Источник: Кадр трансляции

Если что, меньше ЦСКА в РПЛ пропускает только «Зенит». Здорово, правда?

После матча окрыленный результатом президент 2DROTS Некит заявил: «РФС, дайте вайлд-кард в РПЛ! Вы столько миллионов людей сделаете счастливыми! Дюков, уважаемый, пожалуйста! Это история, которая нужна нашей стране. Мы показываем, как с низов можно добиться чего-то высокого, а благодаря вам эта мечта еще сильнее станет возможной, пожалуйста!».

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Тот же Некит на полном серьезе утверждал, что «дротсы» с первого же сезона станут середняком РПЛ. Видимо, медийный гранд сильнее «Крыльев», которые на днях как раз вынесли 4:0 сборную Медиалиги. Не зря же они торчат на 12-м месте.

Победа над топом России — реально эпохальное событие для медийного клуба, вопросов никаких. Но вайлд-кард в Премьер-лигу — лютейшая дичь.

В Кубок «дротсов» и «Амкал» уже пустили, и вот это было легендарно. Впервые в истории турнира за первыми стадиями следили многие.

Успехами медийщиков во встречах с представителями третьей по силе лиги восхищались. А что еще делать, когда любители выносят профессионалов? То же самое и с товарняками.

Совсем другое — серьезные зарубы с лучшими командами России. Там уже не будет столько свободного пространства — парней из Медиалиги просто «съедят».

Источник: 2DROTS

Наблюдать за разгромами интересно, но не когда они дежурные. Один разгром, второй, третий — и зрители ими уже насытятся.

Причем пример Медиалиги в РПЛ уже есть: Матвей Ивахнов из «Факела». В нынешнем сезоне Премьер-лиги Мотя сыграл всего 114 минут и даже угостил голом «Сочи» в конце матча, когда соперник уже забил на оборону: 0:2, 0:3 — какая разница, надо бежать в атаку.

В медиафутболе Матвей был звездой. На уровне же Премьер-лиги он выглядит посредственным футболистом. А представьте команду, целиком состоящую из таких Матвеев?

Источник: ФК "Факел"

У 2DROTS огромная фанбаза, которой позавидует большинство команд РПЛ. Но футболу «дротсов» — уже нет. Они прекрасны на непрофессиональном уровне, а также когда сходятся с представителями Второй лиги и немотивированными топами. Когда сойдутся с мотивированными — начнутся проблемы.

Если «дротсы» захотят сменить Медиалигу на профессиональный футбол, вместо просьб о вайлд-кардах им нужно заявляться как раз во Вторую лигу. Их класс точно позволит им быть там конкурентоспособными.

А чтобы играть уровнем выше, вместо Тарасовых и Гасилиных придется заявлять тех, кто по-прежнему хорош на уровне Премьер-лиги. И тогда 2DROTS уже перестанет быть медиаклубом — вряд ли Некит, просящий о прямом попадании в РПЛ, хотел бы подобное.

Автор: Георгий Илющенко

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