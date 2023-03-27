Путин поручил к 1 мая упростить использование Fan ID россиянами

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) упростить использование карты болельщика (Fan ID) россиянами, в первую очередь инвалидами, пенсионерами и детьми.

«Правительству Российской Федерации совместно с автономной некоммерческой организацией “Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов” принять меры по упрощению использования гражданами, прежде всего инвалидами, пенсионерами и детьми, систем идентификации футбольных болельщиков», — сказано в перечне поручений по итогам совещания с членами правительства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения — 1 мая. Ответственные за исполнение поручения — премьер-министр Михаил Мишустин и гендиректор АСИ Светлана Чупшева.

Fan ID — нововведение России как организатора Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турниров. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан — безвизового въезда на территорию России в период проведения соревнований.

Президент РФ Владимир Путин 30 декабря 2021 года подписал закон о введении с 1 июня 2022 года карты болельщика для доступа на соревнования. В подписанном документе вводится понятие «персонифицированная карта для посещения спортивного соревнования» — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Возможность оформить карту болельщика на «Госуслугах» появилась у зрителей 4 июля 2022 года.