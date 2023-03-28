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14:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«Торпедо» объявило о назначении Жозепа Клотета главным тренером

Московское «Торпедо» объявило о назначении 45-летнего испанского специалиста Жозепа Клотета на пост главного тренера основной команды.

ТорпедоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Торпедо"

«Жозеп Клотет — главный тренер ФК “Торпедо Москва”! Желаем успешной работы испанскому специалисту в нашем легендарном клубе!» — написала пресс-служба автозаводцев.

Отметим, что «Чемпионат» первым сообщал о назначении Клотета на пост наставника «Торпедо». Последним местом работы Жозепа была итальянская «Брешиа». Ранее испанский специалист также возглавлял английский «Бирмингем Сити» и итальянский СПАЛ. Бывший главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев покинул клуб 22 марта.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 10 очков после 20 матчей. В чемпионате России лидирует санкт-петербургский «Зенит» (48 очков).

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