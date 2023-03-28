«Торпедо» объявило о назначении Жозепа Клотета главным тренером

Отметим, что «Чемпионат» первым сообщал о назначении Клотета на пост наставника «Торпедо». Последним местом работы Жозепа была итальянская «Брешиа». Ранее испанский специалист также возглавлял английский «Бирмингем Сити» и итальянский СПАЛ. Бывший главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев покинул клуб 22 марта.