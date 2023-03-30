Текущие события
Футбол. Сборные
28.03
Германия
Бельгия
23
Футбол. Чемпионат Европы
28.03
Румыния
Беларусь
21
Футбол. Чемпионат Европы
28.03
Уэльс
Латвия
10
Футбол. Сборные
28.03
Саудовская Аравия
Боливия
12
Футбол. Сборные
28.03
Марокко
Перу
00
Футбол. Сборные
29.03
Аргентина
Кюрасао
70
Все события
00:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Дзюба отреагировал на звание лучшего игрока РПЛ в марте

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба поделился эмоциями после того, как эксперты признали его лучшим игроком Российской Премьер-Лиги в марте.

ЛокомотивПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: Чемпионат.com

«Спасибо всем, кто выбрал меня лучшим игроком Российской Премьер-Лиги в марте, — мне очень приятно. Особенно хотел поздравить тех, кто всегда рядом со мной. Сегодня мы порадуемся и будем стремиться к новым вершинам. Всем пока и хорошего вечера», — сказал Дзюба в эфире своего телеграм-канала.

Напомним, в марте 34-летний Артём Дзюба провёл три матча в РПЛ, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Дзюба набрал два очка из пяти в голосовании легенд чемпионата России, три из пяти — в голосовании телеэкспертов и почти 48% в голосовании болельщиков, информирует телеграм-канал лиги.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Большунова не пустят на Игры из-за воинского звания. Это другое...
Россию вымарывают из спорта. Почему нельзя соглашаться на условия МОК
Фоторепортажи
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь