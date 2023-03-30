Дзюба отреагировал на звание лучшего игрока РПЛ в марте

«Спасибо всем, кто выбрал меня лучшим игроком Российской Премьер-Лиги в марте, — мне очень приятно. Особенно хотел поздравить тех, кто всегда рядом со мной. Сегодня мы порадуемся и будем стремиться к новым вершинам. Всем пока и хорошего вечера», — сказал Дзюба в эфире своего телеграм-канала.