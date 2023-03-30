«Спартак» — чемпион по расходам на посредников. Почти каждый год он тратит больше всех

Ежегодно в конце марта Российский футбольный союз публикует сведения о сумме вознаграждений посредникам от российских клубов. Эти данные РФС обязывают публиковать в УЕФА, а клубы в свою очередь обязаны предоставлять все суммы федерации.

Не секрет, что клубы по всему миру платят комиссионные посредникам, и в этом нет ничего зазорного — агенты получают вознаграждение за участие в переговорах, за сопровождение трансферов, за различного рода достижения игроков. Все эти суммы должны быть документально оформлены, а затем сложены для учета РФС.

В свежем отчете комиссии по работе с посредниками указано, что российские клубы в сумме потратили 1 144 902 330,58 рублей, 1 047 539,63 долларов США и 23 027 935,47 евро. В пересчете на рубли это 3,1 миллиарда, в пересчете на евро — почти 38 миллионов. Примерно столько же летом «Челси» заплатил «Наполи» за Калиду Кулибали.

Много ли это? Для РПЛ — да. Совокупная сумма расходов на посредников растет каждый год, так что сейчас мы зафиксировали очередной рекорд. Это слегка удивительно, учитывая отток легионеров из России и приход иностранных футболистов не такого высокого качества.

Вот сколько потратили на посредников клубы премьер-лиги:

В списке нет только «Факела» и «Урала», которые, по сведениям РФС, за год не потратили на агентов ни копейки. Екатеринбуржцы в этом смысле уникальны: они за последние пять лет не фигурировали ни в одном отчете комиссии РФС по работе с посредниками.

Первое место «Спартака» не должно никого удивлять — красно-белые постоянно тратят на посредников больше всех клубов РПЛ. По итогам 2018 года вообще израсходовали на комиссионные примерно ту же сумму, что и все остальные российские клубы вместе взятые. Хотя на этот раз отрыв спартаковцев от «Зенита» и ЦСКА в пересчете на рубли не такой уж весомый.

Расходы ведущих клубов РПЛ на посредников за последние 5 лет Клуб\год 2018 2019 2020 2021 2022 ВСЕГО Спартак 689 853 400 653 670 3 265 Зенит 215 649 716 274 632 2 486 ЦСКА 54 188 270 396 614 1 522 Динамо 87 160 383 667 198 1 495 Локомотив 61 63 500 465 365 1 454 Ростов 128 205 103 306 182 924 Краснодар 66 257 99 141 83 646

* Все суммы в миллионах рублей. Суммы в валюте пересчитаны по курсу ЦБ РФ на момент пуликации сведений

Только раз за последние пять лет «Спартак» упустил первое место по выплатам агентам — в 2020 году, когда «Зенит» покупал Вендела и Ловрена, а красно-белые при Шамиле Газизове провели относительно скромное летнее трансферное окно. В остальном — красно-белые регулярно в топе. Им же принадлежит рекорд — 853 миллиона рублей в 2019 году.

«Зенит» не всегда занимает второе место. Год назад сине-бело-голубые вообще оказались седьмыми, даже позади «Рубина». У ЦСКА явно растут аппетиты: это единственный топ-клуб, у которого пятый год подряд увеличивается сумма трат на агентов. Очевидно, что на взлет армейцев в этом рейтинге повлияла активная трансферная кампания зимы-2022. Если бы не она, то на третьем месте было бы «Динамо».