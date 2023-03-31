Матчи сбываются: в РПЛ стартует решающий отрезок сезона

В РПЛ завершилась последняя в нынешнем сезоне двухнедельная пауза на матчи сборных, и российские клубы возобновляют выступление. Они отыграли уже 20 туров из 30 и начинают последнюю треть чемпионата.

Несколько матчей ближайших выходных носят принципиальный характер. Ведущее погоню за первой тройкой «Динамо» примет на своем поле «Сочи», с которым у него особые счеты за неудачу в последнем туре прошлого розыгрыша. «Локомотив» поедет в гости к предыдущему клубу своего главного тренера Михаила Галактионова — «Пари Нижний Новгород». Лидер чемпионата «Зенит» примет на своем поле главное открытие сезона екатеринбургский «Урал». А московский «Спартак» встретится дома с грозненским «Ахматом».

«Динамо» — «Сочи»

Накануне последнего тура прошлого чемпионата обе команды обеспечили себе медали. Это было беспрецедентным успехом для них. «Динамо» лишь во второй раз за 25 лет оказалось в тройке. Ранее в ХХI веке бело-голубым удавалось закончить розыгрыш РПЛ на пьедестале лишь в 2008 году, когда была взята бронза.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 21, 1.04.2023, 14:00 Динамо - Сочи -

Чтобы превзойти этот результат, динамовцам достаточно было сыграть дома хотя бы вничью с «Сочи». Тогда они бы повторили свой лучший показатель в чемпионате за период после развала СССР. В 1994 году «Динамо» взяло серебро. Но к последнему туру прошлого чемпионата оно уже переживало серьезный спад, тогда как «Сочи» набрал ход. Для него попасть в призеры вообще было мегауспехом, южный клуб только двумя годами ранее впервые в истории вышел в РПЛ.

Но команда не стала останавливаться на этом и 21 мая жестоко разгромила «Динамо» в гостях со счетом 5:1, забрав серебро. С тех пор оба клуба лишились своих главных тренеров и нескольких ключевых футболистов. Возглавлявший «Динамо» немец Сандро Шварц уехал назад в Германию, его сменил серб Славиша Йоканович. Приведший «Сочи» к небывалому триумфу Владимир Федотов отправился в ЦСКА.

Вместо него команду принял Вадим Гаранин. Потеряв двух ключевых футболистов Маттео Касьерру и Родригао, он не смог показать стабильные результаты и осенью был отстранен от выполнения своих обязанностей, а потом и уволен. Зимой «Сочи» возглавил легендарный Курбан Бердыев, один из самых титулованных специалистов в истории российского футбола.

Его первый официальный матч после зимней паузы навел на мысли, что находившиеся в середине таблицы сочинцы резко прибавили. Они победили дома ЦСКА (2:0). Но затем пережили два жестоких разгрома от середняка РПЛ «Оренбурга» (0:4) и находящегося внизу турнирной таблицы воронежского «Факела» (0:3).

Результаты особенно удивили, поскольку предыдущие команды Бердыева всегда славились отличной игрой в обороне и мало пропускали. «Динамо» в нынешнем сезоне играет не так ярко, как при Шварце, но сохраняет шансы на то, чтобы повторить и даже превзойти бронзовый результат. Бело-голубые отстают на шесть очков от идущего вторым «Ростова» и на пять от замыкающего тройку «Спартака».

— Думаю, динамовцы не забыли прошлогодний результат, тем более они и в этом сезоне в первом круге проиграли в гостях сочинцам (1:2), — поделился мнением с «Известиями» бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин. — Так что дополнительная мотивация здесь будет. Но главное, что бело-голубым надо побеждать, если они хотят догнать первую тройку и реально бороться за медали. После зимней паузы качество игры команды далеко от идеала, но характер и организация игры в обороне позволяют пока добиваться неплохих результатов. Другое дело, что против «Сочи» будет очень непросто. Команда Бердыева хорошо играет вторым номером, что и показала против ЦСКА. И на фоне двух последних разгромов сделает всё, чтобы реабилитироваться.

«Пари Нижний Новгород» — «Локомотив»

Еще полгода назад Михаил Галактионов работал главным тренером «Пари Нижний Новгород». Он пришел на этот пост прошлым летом после долгих лет в юношеских и молодежной сборных России, а также короткого клубного опыта в «Ахмате». И быстро сумел привлечь внимание к себе результатами команды и качеством игры. В результате осенью получил приглашение в «Локомотив», неожиданно оказавшийся в бедственном положении после многочисленных трат на трансферы. В октябре в клубе кардинально сменилось руководство. Выправлять ситуацию привлекли 38-летнего тренера, который формально уходил в организацию с большими возможностями, но в тот момент его новая команда находилась ниже в таблице, чем старая.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 21, 1.04.2023, 14:00 Пари Нижний Новгород - Локомотив -

Тем не менее после зимней паузы «Локо» одержал три победы подряд и поднялся с 14-го место на 11-е. А вот «Пари Нижний Новгород», оставленный в ноябре Галактионовым на 12-м месте, то есть вне зоны переходных матчей, теперь в нее опустился при Артеме Горлове.

Он идет на 13-м месте и отстает на три очка от «Локо», который уже постепенно отрывается от зоны переходных матчей. Зато для нижегородцев перспектива нервной борьбы за выживание становится всё более реальной. В этих условиях к ним в гости едет их бывший главный тренер.

— «Локомотив» набрал ход и уже не выглядит так безнадежно, как осенью, — отметил в разговоре с «Известиями» бывший нападающий «железнодорожников» и нижегородской «Волги» Дмитрий Булыкин. — Уже вряд ли можно говорить о команде в контексте борьбы за выживание. Думаю, она еще поднимется вверх по турнирной таблице. Особенно на фоне нынешнего «Нижнего Новгорода», который уже не выглядит настолько сложным соперником, как в прошлом сезоне или первой части нынешнего. Хотя нельзя эту команду совсем хоронить, неожиданности могут быть, но «Локо» после мартовских успехов почувствовал вкус побед, раскрепостился и должен продолжить в том же духе.

«Спартак» — «Ахмат»

Почти весь сезон «Спартак» играет ярко и успешно, создав о себе впечатление как о главном преследователе «Зенита». Но две мартовские осечки — ничья дома с «Уралом» (2:2) и поражение в гостях от «Оренбурга» (0:2) — не только откинули красно-белых на расстояние в восемь очков от питерцев, но и заставили их уступить вторую строчку «Ростову». При этом недалеко от них позади находятся столичные «Динамо» и ЦСКА, отстающие всего на пять баллов.

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 21, 1.04.2023, 16:30 Спартак - Ахмат -

До аналогичного показателя может сократиться и отрыв от идущего шестым «Ахмата», если клуб из Чеченской Республики победит в гостях «Спартак» в ближайшем туре. Усложняют подопечным Гильермо Абаскаля жизнь и травмы двух ключевых игроков — вратаря Александра Селихова, а также центрального защитника и капитана команды Георгия Джикии.

— Этой весной «Спартак» играет очень неровно, — пояснил «Известиям» бывший полузащитник красно-белых Александр Мостовой. — То теряет очки, то одерживает натужные победы, как в домашнем матче с «Факелом» (3:2). Пока очень туманные перспективы у команды. Ясно, что вряд ли она поборется за чемпионство с «Зенитом», но может и медалей лишиться. Хотя свои очки должна брать и сейчас фаворит матча с «Ахматом», который тоже крайне нестабилен и чередует победы с поражениями.

«Зенит» — «Урал»

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 21, 1.04.2023, 19:00 Зенит - Урал -

Даже после выездного поражения от ЦСКА (0:1) в предыдущем туре «Зенит» имеет комфортный отрыв от второго места в семь очков. Поэтому мало кто сомневается в грядущем пятом подряд чемпионстве подопечных Сергея Семака. Один из немногих шансов сохранить интригу — потерять очки в домашнем матче с «Уралом», который после провального старта в сезоне с приходом Виктора Гончаренко на пост главного тренера существенно поднялся со дна турнирной таблицы в ее середину и сейчас замыкает первую десятку. И он один из немногих середняков, который может поставить подножку лидеру.

— Было обидно проигрывать в предыдущем туре «Динамо» (0:1) на последних минутах, прерывать длинную серию без поражений, — заявил «Известиям» президент «Урала» Григорий Иванов. — Но команда показала, что готова биться с любым соперником, играть на победу в любом матче. Поэтому и в Питере постараемся показать себя с лучшей стороны и добиться успеха в матче с «Зенитом».

«Ростов» — «Торпедо»

Футбол Премьер-лига 2022/2023 Тур 21, 2.04.2023, 19:00 Ростов - Торпедо -

Перед паузой на игры сборных «Ростов» вышел на второе место, что кажется прыжком выше головы на фоне скромных финансовых возможностей клуба. Подтвердить свои позиции подопечные Валерия Карпина попытаются в домашнем матче против аутсайдера нынешнего сезона московского «Торпедо», которое накануне в четвертый раз за сезон сменило главного тренера. Теперь этот пост занял испанец Жозеп Клотет.

— У нас отличные результаты в этом сезоне за счет того, что бьемся друг за друга, бегаем друг за друга, — сказал «Известиям» защитник «Ростова» Александр Сильянов. — Может быть, иногда не получается. Но из-за того, что всё время носимся, выгрызаем каждый метр поля, нам еще где-то везет иногда. Будем и дальше продолжать всё это делать, чтобы добиться итогового успеха.

В предстоящем 21-м туре пройдет еще три матча. Самарские «Крылья Советов» примут дома «Оренбург», «Химки» сыграют на своем поле с «Краснодаром», а ЦСКА поедет в гости к «Факелу».