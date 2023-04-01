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16:03 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» разгромил «Пари Нижний Новгород» в матче РПЛ. Дзюба забил два мяча

Московская команда выиграла со счетом 4:0 и одержала четвертую победу подряд.

Локомотив
Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 1 апреля. Московский «Локомотив» со счетом 4:0 обыграл «Пари Нижний Новгород» в гостевом матче 21-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу.

Два мяча забил нападающий Артем Дзюба (15-я и 31-я минуты), еще два гола на счету полузащитников Дмитрия Баринова (27) и Антона Миранчука (90+2).

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» 8 февраля, в составе команды он провел четыре матча в РПЛ, в которых забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Дзюба и Миранчук являются лучшими бомбардирами столичной команды в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Нападающий Максим Глушенков также забил шесть мячей в РПЛ, однако пять из них — в составе самарских «Крыльев Советов», из которых перешел в «Локомотив» 28 декабря.

«Пари НН» и «Локомотив» в четвертый раз встретились в рамках РПЛ. На счету московской команды теперь три победы и одна ничья. В матче группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России клуб из Нижнего Новгорода одержал свою единственную победу над железнодорожниками, победив на своем поле (2:0). Во встрече второго круга «Локомотив» взял реванш (3:1).

«Локомотив» одержал четвертую победу подряд после возобновления сезона РПЛ. В прошлых турах московская команда одолела на выезде «Ростов» (3:1) и грозненский «Ахмат» (1:0), а также победила на своем поле «Краснодар» (3:2). «Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице национального первенства, набрав 25 очков в 21 матче. В следующем туре железнодорожники примут лидера чемпионата петербургский «Зенит» 9 апреля.

«Пари НН» потерпел четвертое поражение подряд после возобновления сезона. В прошлых матчах футболисты нижегородской команды уступили в гостях «Зениту» (0:3) и «Ростову» (1:2), также им засчитали техническое поражение в игре с московским «Торпедо» (0:3). «Пари НН» располагается на 13-й позиции с 19 очками по итогам 21 игры. В следующем туре команда встретится на выезде с «Краснодаром» 9 апреля.

Пари Нижний Новгород
0:4
Первый тайм: 0:3
Локомотив
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