«Сочи» в меньшинстве обыграл «Динамо» в матче РПЛ

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Футболисты «Сочи» обыграли московское «Динамо» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:0. В составе «Сочи» отличились Ваня Дркушич (67-я минута) и Артем Макарчук (74). С 25-й минуты гости играли в меньшинстве, вратарь Сослан Джанаев получил красную карточку.

На 29-й минуте полузащитник «Динамо» Даниил Фомин не сумел реализовать пенальти в ворота «Сочи». Данная неудачная попытка исполнения 11-метрового стала для Фомина второй подряд в чемпионате России. В ноябре прошлого года полузащитник не смог забить в ворота московского ЦСКА. До 11-метрового удара в игре с армейцами Фомин реализовал 17 пенальти подряд.

Перед началом встречи символический удар по мячу нанесли музыканты Юрий Маликов и его сын Дмитрий Маликов.

Как сообщает Opta, футболисты «Сочи» впервые в текущем розыгрыше РПЛ забили со стандарта, без учета пенальти. Полузащитник гостей Кристиан Нобоа отдал голевую передачу в данной встрече и достиг отметки в 50 результативных действий за «Сочи» в РПЛ (33 гола и 17 передач в 87 матчах). Эквадорец является самым результативным игроком в истории клуба.