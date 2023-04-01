Дзюба о дубле в матче с «Пари НН»: Мне нужно было приветик передать. Чтобы разбирались в футболе

«Спасибо Дмитрию Сенникову, что выбрал меня лучшим игроком матча — в футболе разбирается. Благодарен ребятам за сегодняшнюю игру. Очень важная и уверенная победа. Продолжаем свою серию.



Сегодня была непростая игра, мы понимали. Тем более “Нижнему Новгороду” мне нужно было приветик передать. Чтобы разбирались в футболе, на будущее.



А так, в целом, готовимся к “Зениту”: нет непобедимых команд. Будет очень интересный матч, тем более мы дома играем.



Что за приветик? В руководстве знают, много некрасивых вещей они говорили. На футбольном поле все показали и доказали», — сказал Дзюба в эфире «Матч Премьер».