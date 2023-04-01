Футболисты «Спартака» и «Ахмата» сыграли вничью в матче 21-го тура РПЛ

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Московский «Спартак» дома со счетом 0:0 сыграл вничью с грозненским «Ахмат» в матче 21-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в субботу на «Открытие Банк — Арене».

Безголевая ничья в игре РПЛ была зафиксирована впервые за 64 матча. В предыдущий раз игра чемпионата России закончилась со счетом 0:0 15 октября 2022, тогда в 13-м туре между собой играли подмосковные «Химки» и воронежский «Факел».

Нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес не попал в стартовый состав из-за небольшого дискомфорта. Форвард вышел на замену перед началом второго тайма, однако на 50-й минуте получил повреждение и не смог продолжить игру.

Нигерийский полузащитник «Спартака» Виктор Мозес вышел на поле впервые за 8 месяцев, 6 августа он получил травму в матче четвертого тура РПЛ с екатеринбургским «Уралом» (2:0).

«Спартак» продлил свою беспроигрышную серию в играх с «Ахматом» до девяти матчей. Красно-белые одержали семь побед и два раза сыграли вничью, начиная с 30 марта 2019 года.