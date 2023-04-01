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19:39 (мск), источник: Чемпионат.com

«Их вратарь тянул время весь матч» Абаскаль раскритиковал работу судьи в игре с «Ахматом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль раскритиковал судью Алексея Сухого за работу на матче с «Ахматом» (0:0) в 21-м туре Российской Премьер-Лиги.

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Источник: РИА "Новости"

«У нас было десять возможностей, но, когда ты не забиваешь, ситуация может складываться вот так. Вспомните игру “Ливерпуля” с “Атлетико” в 2019 году. “Сочи” победил “Динамо” с двумя ударами по воротам. У нас есть опыт, но сегодня мы не смогли сыграть против стены, которую выстроил соперник. Если тебе не удаётся забить, соперник закрывается всё сильнее и сильнее.

Из уважения к зрелищу — команда соперника весь матч тянула время, их вратарь тянул время все 90 чёртовых минут! И арбитр показывает жёлтую карточку вратарю только после 90-й минуты? Зачем? Чтобы войти в статистику? Для газет? Если не показывал раньше, то и не показывай сейчас. Если я опаздываю со своим решением, то я проиграл. А кто оценит работу судьи? Это происходит уже не впервые на нашем стадионе? Хочешь дать жёлтую карточку за затяжку времени — сделай это раньше. Но после 90-й минуты? Зачем? Какой смысл?

Ну и я не понимаю, зачем он даёт фол в моменте, когда в штрафной соперника головами сталкиваются два игрока “Ахмата”. Это тоже происходит не в первый раз. Да, мы сами виноваты во всём. Нам надо разозлиться и превзойти себя. Мы сами должны выход из этой ситуации», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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