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21:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сергеев вернулся и спас «Зенит» от конфуза с «Уралом»

Тяжелая победа действующего чемпиона — 2:0.

Зенит
УралПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Другая «Газпром Арена»

Первые домашние матчи года в чемпионате «Зенит» выиграл. Результаты для чемпиона были привычными, а вот антураж на «Газпром Арене» — наоборот. Без «виража» и с паспортом болельщика на трибунах было тихо, а доносящиеся из колонок записи фанатских зарядов только угнетали атмосферу.

Но клуб нашел выход — неординарный, неоднозначный, но выход. На неделе пресс-служба «Зенита» призналась «СЭ», что распространяет билеты на матчи команды, а на каждом кресле зрителей ждала картонка со словами клубного гимна.

Источник: РИА "Новости"

Кроме того, на бывшем секторе активных болельщиков построили полноценную сцену, на которой во время игры танцевали чирлидерши и размахивали флагами специально обученные люди. Над шумовой поддержкой тоже поработали: в нескольких частях стадиона находились группы людей, которые активно исполняли кричалки и заводили стадион. В общем, в чаше хотя бы было не уныло, а уровень децибел приближался к привычному. В итоге матч собрал 27 тысяч человек — рекорд нового времени.

Опорник Вендел

«Зенит» вообще серьезно подошел к возвращению футбола — провел еще и социальную акцию, по которой люди с ментальными нарушениями в день игры работали в клубных магазинах и пресс-центре. Подготовился и тренерский штаб: после поражения от ЦСКА сине-бело-голубым непременно требовалась победа над «Уралом», и кое-какие сюрпризы хозяева припасли.

Перед игрой в заявку вернулись Сергеев и Мостовой, но вот Барриос все еще лечит плечо. Заменить колумбийца некем, ведь у «Зенита» банально нет другого чистого опорника в обойме. Отсюда и эксперименты: мы уже видели на этой позиции Кузяева и Дугласа Сантоса, а в субботу настала очередь Вендела. Бразилец играл ниже всех полузащитников и регулярно опускался к обороне для начала атак, как обычно делает Барриос.

Нервный первый тайм чемпиона

В целом, Вендел справился с обязанностями, и в середине поля у «Зенита» был порядок. Но что с атакой? У «Урала» был дисквалифицирован Виктор Гончаренко, но и без главного тренера гости понимали, что надо делать. Екатеринбуржцы предсказуемо оборонялись низким блоком, как делали почти все команды Гончаренко в Санкт-Петербурге.

Это вынуждало «Зенит» регулярно бить издали: в первом тайме один только Клаудиньо нанес три удара из-за штрафной, причем все были опасными. Плотно со средней дистанции приложился и Вендел, а ближе всех к голу подошел Кассьерра — ему не хватило сантиметров, чтобы замкнуть прострел Мостового.

Эти 45 минут во многом напоминали первые таймы «Зенита» в матчах с соперниками, глубоко опускающими линию обороны. У невской команды всегда так: либо она забивает быстрый гол, а потом доводит дело до разгрома, либо до последних минут нервно ищет дыры в защите противника.

Источник: РИА "Новости"

Поздние замены Семака

Здесь мы увидели второй сценарий, но до долгожданного гола болельщикам «Зенита» пришлось потерпеть. После перерыва хозяева вообще выглядели хуже — почти прекратили угрожать воротам, а основная опасность исходила со стандартов. К примеру, Кассьерра неплохо бил после подачи с углового, а Малком мог реализовать штрафной.

Нулевая ничья явно давила на игроков. «Урал» редко подбирался к воротам Кержакова, но в одном из эпизодов «Зениту» повезло: Ренан ошибся на ровном месте и подарил Ранджеловичу момент, однако тот упустил свой шанс.

Семак явно тянул с заменами, как и в матчах с «Динамо» и ЦСКА. Но если тогда тренерский штаб можно было оправдать кадровыми трудностями, то сейчас вся атака была доступна. Первые перестановки Семак сделал лишь на 68-й минуте, и они сыграли.

Источник: РИА "Новости"

Заслуженные три очка

Выздоровевшему Сергееву понадобилось всего восемь минут, чтобы стадион выдохнул — Клаудиньо прострелил, а Иван забил первый мяч в РПЛ с октября.

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Следом путь к воротам нашел и Мантуан, только его гол был отменен из-за офсайда. Но переживать из-за этого хозяевам долго не пришлось: вскоре Сергеев оформил дубль.

Во время загрузки произошла ошибка.

Под конец встречи «Зенит» перестроился на схему с тремя центральными защитниками и спокойно довел игру до победы.

Ее можно назвать заслуженной и даже убедительной, но обеспечить себе три очка лидер премьер-лиги мог гораздо раньше.

Автор: Гоша Чернов

Зенит
2:0
Первый тайм: 0:0
Урал
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