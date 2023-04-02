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11:19 (мск), источник: ТАСС

Гендиректор «Зенита» оценил интригу в борьбе за чемпионство в РПЛ

Петербургский клуб лидирует с преимуществом в 10 очков.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Руководство петербургского футбольного клуба «Зенит» считает, что почивать на лаврах за девять игр до конца чемпионата России, несмотря на двузначный отрыв от ближайшего преследователя, преждевременно. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

«Зенит» 1 апреля в Санкт-Петербурге обыграл екатеринбургский «Урал» (2:0) в матче 21-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Отрыв от идущих вторым и третьим «Ростова» и московского «Спартака» составляет 10 очков. Ростовчане провели на одну игру меньше, их матч с «Торпедо» состоится 2 апреля.

«Сегодня играет “Ростов” и отрыв может сократиться до семи очков, а это всего лишь четыре ничьих или три поражения. Почивать на лаврах еще рано. К каждой игре команда будет по-настоящему готовиться», — сказал Медведев.

В середине марта «Зенит» проиграл московскому «Динамо» (1:1, 4:5 — по пенальти) и вылетел из розыгрыша Фонбет — Кубка России. «Что касается вылета из кубка, мы эту страницу перелистнули, сделав выводы. Мы полностью сконцентрированы на чемпионате», — подчеркнул собеседник агентства.

В 22-м туре РПЛ «Зенит» 9 апреля встретится с «Локомотивом». Встреча пройдет в Москве на стадионе «РЖД-Арена».

Зенит
2:0
Первый тайм: 0:0
Урал
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