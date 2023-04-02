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17:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В «Спартаке» сообщили подробности о состоянии Промеса

В «Спартаке» заявили, что у футболиста Промеса нет новой травмы.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Спартак"

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Футболист «Спартака» Квинси Промес не получал новой травмы в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата», он был заменен из-за дискомфорта в мышцах, сообщил глава пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов.

Встреча прошла в Москве в субботу, 1 апреля, и завершилась вничью со счетом 0:0. Промес, лучший бомбардир «Спартака» в нынешнем сезоне, не попал в стартовый состав команды из-за проблем со здоровьем, вышел на замену в начале второго тайма, но уже через пять минут был вынужден покинуть поле.

«У Квинси Промеса нет новой травмы. Он почувствовал дискомфорт во время игры в мышце, поэтому был заменен. Решение о его участии в ближайших матчах тренерский штаб примет в начале недели», — заявил Зеленов журналистам.

Ранее в воскресенье «Спорт-Экспресс» сообщил, что нидерландский форвард выбыл из строя из-за повреждения на 2−3 недели.

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0:0
Первый тайм: 0:0
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