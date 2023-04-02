В «Спартаке» сообщили подробности о состоянии Промеса

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Футболист «Спартака» Квинси Промес не получал новой травмы в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата», он был заменен из-за дискомфорта в мышцах, сообщил глава пресс-службы московского клуба Дмитрий Зеленов.

Встреча прошла в Москве в субботу, 1 апреля, и завершилась вничью со счетом 0:0. Промес, лучший бомбардир «Спартака» в нынешнем сезоне, не попал в стартовый состав команды из-за проблем со здоровьем, вышел на замену в начале второго тайма, но уже через пять минут был вынужден покинуть поле.

«У Квинси Промеса нет новой травмы. Он почувствовал дискомфорт во время игры в мышце, поэтому был заменен. Решение о его участии в ближайших матчах тренерский штаб примет в начале недели», — заявил Зеленов журналистам.