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16:39 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» со счетом 6:0 разгромил «Химки» в матче чемпионата России по футболу

Подмосковная команда потерпела третье поражение подряд.

Краснодар
ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ХИМКИ /Московская область/, 2 апреля. /ТАСС/. «Краснодар» в гостях со счетом 6:0 обыграл подмосковные «Химки» в матче 21-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье на «Арене-Химки».

В составе победителей голы забили Жоау Батчи (23-я минута), Джон Кордоба (47, 56), Кади Боржес (63), Алексей Ионов (78), Никита Кривцов (86). На 27-й минуте «Химки» остались в меньшинстве: красную карточку получил защитник Виталий Лысцов.

«Краснодар» во второй раз в своей истории сыграл со счетом 6:0, это самая крупная победа клуба. 10 апреля 2016 года «Краснодар» со счетом 6:0 обыграл екатеринбургский «Урал».

«Химки» потерпели третье поражение подряд, команда не может одержать победу в РПЛ на протяжении пяти матчей, подопечные Спартака Гогниева потерпели четыре поражения и один раз сыграли вничью.

В турнирной таблице РПЛ «Краснодар» с 32 очками занимает 8-е место, «Химки» идут на 15-м, предпоследнем месте, на счету команды 13 очков. В следующем туре «Краснодар» дома сыграет с «Пари Нижний Новгород» 9 апреля, «Химки» в этот же день в гостях встретятся с московским ЦСКА.

В другом матче игрового дня самарские «Крылья Советов» дома сыграли вничью с «Оренбургом» (1:1).

Химки
0:6
Первый тайм: 0:1
Краснодар
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