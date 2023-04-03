«Крылья Советов» и «Оренбург» сыграли вничью в матче 21 тура РПЛ

«Крылья Советов» и «Оренбург» сыграли вничью в матче 21 тура Российской премьер-лиги. Встреча проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена» в воскресенье, 2 апреля 2023 года, и завершилась со счетом 1:1. У самарцев отличился Дмитрий Цыпченко, у «Оренбурга» — Дмитрий Воробьев.

Первый гол в РПЛ весной

«Крылья» начали матч без Александра Солдатенкова, Владислава Шитова и Владимира Писарского. Первые двое пропускали эту игру из-за травм, у Писарского тоже повреждение, но небольшое, он остался на скамейке. Впрочем, и без бомбардира у «Крыльев» нашелся футболист, способный забить.

На 7 минуте Дмитрий Цыпченко открыл счет. Костанца обокрал игрока «Оренбурга» при выходе гостей из обороны, и после нескольких передач мяч добрался до Цыпченко. Нападающий «Крыльев» изящным движением перебросил вратаря «Оренбурга».

Это первый гол самарцев в РПЛ после возобновления сезона.

Несмотря на быстрый гол гости не сникли. Они продолжили искать свой шанс у ворот самарцев. И нашли его на 30 минуте.

Дмитрий Воробьев буквально продрался сквозь оборону «Крыльев» и пробил мимо вратаря самарцев Ивана Ломаева — 1:1.

Самарцы рванули возвращать преимущество и в первой же атаке после пропущенного гола чуть не забили. Роман Ежов бил красивым обводящим ударом, но попал в перекладину.

На 39 минуте Амар Рахманович упал в штрафной «Оренбурга» после стыка с защитником гостей, однако судьи на ВАР решили, что пенальти не было.

Под конец тайма у Рахмановича была отличная возможность вывести команду вперед. После подачи Амар бил головой по воротам гостей почти вплотную, но по мячу толком не попал.

Выход Писарского не помог

Команды резво начали второй тайм, обмениваясь колкими атаками на хороших скоростях. Однако остроты не хватало. Добавить ее «Крыльям» должен был Владимир Писарский. Во втором тайме тренерский штаб самарцев все-таки решил бросить его в бой. Владимир заменил Амара Рахмановича.

«Оренбург» встретил своего бывшего партнера очень жестко. Писарский почти тут же получил по ногам.

На 65 минуте Бенхамин Гарре плотно пробил по воротам гостей, но защитник встал на пути мяча. Тут же Цыпченко мог оформлять дубль, но в ворота после удара головой не попал.

«Оренбург» ответил своей заменой. Джимми Марин вышел вместо Юрия Ковалева.

На 79 минуте Фернандо Костанца заставил всех болельщиков «Оренбурга» схватиться за сердце. Мяч летел под перекладину после удара головой игрока «КС», но на пути футбольного снаряда встал вратарь Николай Сысуев.

Самарцы продолжили давить, убойный момент был у Писарского. Однако удача отвернулась от Владимира в этом эпизоде.

Отвернулась удача и от «Оренбурга». Гости организовали быстрый выпад, который остановил Иван Ломаев, бросившись на перехват вперед руками.

В финале встречи «Крылья» организовали массивный штурм ворот «Оренбурга», однако гости встали плотной стеной и выстояли. 1:1 — команды расходятся миром.