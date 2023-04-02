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18:40 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА обыграл «Факел» и одержал третью победу подряд в РПЛ

ТАСС, 2 апреля. Московский футбольный клуб ЦСКА со счетом 2:0 обыграл воронежский «Факел» в матче 21-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье в Воронеже.

Факел
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ПФК ЦСКА

Забитыми мячами в составе победителей отметились Федор Чалов (21-я минута, с пенальти), Иван Обляков (77). Чалов отличился в четвертой встрече подряд.

«Факел» потерпел первое домашнее поражение в РПЛ с августа 2022 года, тогда воронежцы уступили московскому «Спартаку» (1:4). Для ЦСКА победа над «Факелом» стала третьей подряд в лиге.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, на счету армейцев 38 очков. «Факел» располагается на 14-й строчке с 17 очками. В следующем туре ЦСКА 9 апреля примет подмосковные «Химки», «Факел» на день раньше на выезде сыграет с московским «Торпедо».

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Первый тайм: 0:1
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