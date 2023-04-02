ЦСКА обыграл «Факел» и одержал третью победу подряд в РПЛ

Забитыми мячами в составе победителей отметились Федор Чалов (21-я минута, с пенальти), Иван Обляков (77). Чалов отличился в четвертой встрече подряд.

«Факел» потерпел первое домашнее поражение в РПЛ с августа 2022 года, тогда воронежцы уступили московскому «Спартаку» (1:4). Для ЦСКА победа над «Факелом» стала третьей подряд в лиге.