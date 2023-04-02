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20:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ростов» побил рекорд по количеству пробитых пенальти за сезон РПЛ

Футбольный клуб «Ростов» (Ростов-на-Дону) установил новый рекорд чемпионатов России по количеству пробитых пенальти в течение сезона.

Ростов
ТорпедоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

В первом тайме проходящего в воскресенье в Ростове-на-Дону матче 21-го тура Российской премьер-лиги с московским «Торпедо» «Ростов» получил право на пенальти. Он стал для ростовчан 14-м в сезоне. Удар Дмитрия Полоза с точки парировал вратарь «черно-белых» Егор Бабурин.

Ранее рекорд по назначенным пенальти в течение сезона делили «Ростов», самарские «Крылья Советов» (сезон-2004) и «Краснодар» (сезон-2021/22).

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