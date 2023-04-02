«Ростов» побил рекорд по количеству пробитых пенальти за сезон РПЛ

В первом тайме проходящего в воскресенье в Ростове-на-Дону матче 21-го тура Российской премьер-лиги с московским «Торпедо» «Ростов» получил право на пенальти. Он стал для ростовчан 14-м в сезоне. Удар Дмитрия Полоза с точки парировал вратарь «черно-белых» Егор Бабурин.