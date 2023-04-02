Сергей Юран 3 апреля будет назначен главным тренером «Пари НН»

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее о возможном назначении Юрана на пост главного тренера нижегородского клуба сообщал Sport24.

Последним местом работы 53-летнего Сергея Юрана были подмосковные «Химки». Он покинул команду в августе 2022 года.