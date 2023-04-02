Сергей Юран 3 апреля будет назначен главным тренером «Пари НН»
Российский специалист Сергей Юран станет тренером «Пари НН» 3 апреля.
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ХимкиПремьер-лига: таблица и календарь
Российский специалист Сергей Юран станет тренером «Пари НН» 3 апреля.
Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее о возможном назначении Юрана на пост главного тренера нижегородского клуба сообщал Sport24.
Последним местом работы 53-летнего Сергея Юрана были подмосковные «Химки». Он покинул команду в августе 2022 года.
С декабря прошлого года главным тренером «Пари НН» является Артём Горлов. После зимней паузы футболисты нижегородского клуба в шести матчах одержали только одну победу при пяти поражениях. «Пари НН» занимает 13-е место с 19 очками в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.