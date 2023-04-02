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21:15 (мск), источник: ТАСС

«Ростов» в меньшинстве обыграл «Торпедо» в матче РПЛ

Подопечные Валерия Карпина выиграли со счетом 2:1.

Ростов
ТорпедоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Ростов"

ТАСС, 2 апреля. Футбольный клуб «Ростов» со счетом 2:1 обыграл московское «Торпедо» в матче 21-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в воскресенье в Ростове-на-Дону.

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Андрей Лангович (45-я минута), Евгений Чернов (53). У гостей отличился Давид Караев (59). В конце первого тайма нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз не реализовал пенальти. С 42-й минуты «Ростов» играл в меньшинстве, прямую красную карточку получил полузащитник Данил Глебов.

Пенальти, назначенный в ворота «Торпедо», стал для «Ростова» 14-м пробитым 11-метровым ударом за сезон. Подопечные Валерия Карпина установили рекорд по данному показателю, до этого по 13 пенальти за один сезон исполняли «Крылья Советов» в 2004 году и «Краснодар» в сезоне-2022/23. Нападающий «Ростова» Николай Комличенко стал первым в истории игроком РПЛ, которому удалось заработать восемь пенальти за один сезон. «Торпедо» провело первый матч под руководством испанца Жозепа Клотета.

«Ростов» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, в активе команды 44 очка. «Торпедо» идет на последнем, 16-м месте, на счету автозаводцев 10 очков, от зоны стыковых матчей за сохранение места в высшем дивизионе их отделяет 7 очков, от зоны гарантированного сохранения прописки в РПЛ — 11. В следующем туре «Ростов» 10 апреля на выезде сыграет с «Оренбургом», «Торпедо» 8 апреля примет воронежский «Факел».

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