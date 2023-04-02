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21:57 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ростов» оторвался от «Спартака» благодаря двум прекрасным голам

Испанский тренер «Торпедо» Клотет начал в России с поражения.

Ростов
ТорпедоПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: ФК "Ростов"

«Ростов» победил дома аутсайдера лиги «Торпедо» и опережает «Спартак» уже на три очка. Главный преследователь «Зенита» по-прежнему отстаёт от лидера РПЛ на семь баллов.

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Новый главный тренер «Торпедо», загадочный испанец Пеп Клотет дебютировал в РПЛ с дуэли против тренера сборной России Валерия Карпина. Он довольно сильно перетряхнул состав чёрно-белых. В частности, вернул в основу защитника Артёма Самсонова, который в последний раз играл ещё в ноябре с «Зенитом». По сравнению с предыдущим матчем с «Пари НН» в стартовом составе помимо вратаря Егора Бабурина остались только Олег Кожемякин, Равиль Нетфуллин и Йорди Рейна. Впрочем, Илья Кутепов не попал в заявку из-за дисквалификации (как, к слову, и хавбек «Ростова» Даниил Уткин).

Клотета хвалили за умение работать с молодёжью, но в первом матче во главе «Торпедо» испанец сделал ставку на опыт. Поставил в основу трёх самых возрастных футболистов команды — 34-летнего Самсонова, 36-летнего Александра Рязанцева и 39-летнего Игоря Лебеденко! Черно-белые сыграли по схеме 4−4−2: форвардов Лебеденко и Рейну поддерживали с флангов Максим Турищев (справа) и Давид Караев (слева).

Торпедовцы стремились отодвигать команду Валерия Карпина подальше от своих ворот, встречали хозяев средний блоком. При владении вытаскивали ростовчан на прессинг и как можно быстрее доставляли мяч вперёд, выбегали в атаку целой группой футболистов. Играли если не равных с одним из лидеров РПЛ, то вполне достойно.

Клотет полтайма не вставал со скамейки запасных, наверное, был доволен тем, что видел на поле. «Ростов» почти не создавал по-настоящему опасных моментов. Хозяевам, конечно, недоставало фирменных передач Уткина, прежде всего, со стандартов. Но на исходе получаса игры команда Карпина заработала очередной пенальти в этом сезоне. Причём такой же спорный, как во встрече с «Торпедо» в Москве, когда КДК РФС признал, что Кожемякин не фолил на Николае Комличенко.

Теперь центрфорвард сборной России оказался на газоне после единоборства с Турищевым, который, кстати, принадлежит «Ростову» и выступает за москвичей на правах аренды. Но Николай сам тянул за руку Турищева, почувствовав, что оппонент его прихватил, да и фол, если он был со стороны только торпедовца, случился, пожалуй, ещё до штрафной. Однако хитрец Комличенко упал, где нужно, а судья Алексей Амелин после просмотра повтора решил, что это 11-метровый.

Тем не менее главным героем эпизода стал ещё один арендованный у «Ростова» игрок чёрно-белых — голкипер Егор Бабурин. Он парировал удар Дмитрия Полоза с «точки».

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Другим неприятным событием для «Ростова» стало удаление капитана Данила Глебова. Судья опять лишь с помощью VAR исправил свою ошибку: поменял показанную за страшный подкат жёлтую карточку на красную. Команда Карпина осталась вдесятером, но забила через пару минут в равных составах. Пока готовилась замена Ивану Енину, травмированному Глебовым, ростовчане развернули атаку с левого фланга на правый полуфланг, и подключившийся вперёд защитник Андрей Лангович нанёс шикарный дальний удар. Второй гол 19-летнего воспитанника клуба за три тура!

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На второй тайм «Торпедо» выходило выигрывать в большинстве. Клотет уже горел игрой на бровке, эмоционально реагировал на решения судей — хватался за лицо, иронично улыбался. Но команда Карпина и вдесятером пыталась отодвигать игру подальше от своей штрафной, отрезками даже прессинговала.

На 53-й минуте «Ростов» заработал угловой, после которого Евгений Чернов забил невероятный по красоте гол с подбора метров с тридцати. Эта пушка выстрелила ещё мощнее, чем у Ланговича! Разочаровали в моменте с голом Чернова только действия торпедовцев: проиграли подбор, имели численное преимущество, а самое ужасное — уворачивались от летевшего в сторону ворот мяча.

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Счёт 2:0 в матче с одним из лидеров РПЛ звучит как приговор для аутсайдера. Тем не менее подшефные Клотета вернулись в игру. Уже через шесть минут «Торпедо» (самая нерезультативная команда лиги) забило свой 13-й гол в сезоне РПЛ. Быструю атаку классно завершил Караев. Защитники «Ростова» пятились назад и не сумели вовремя переключиться, чтобы заблокировать обводящий удар торпедовца фактически с линии штрафной.

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После этого испанский тренер стал бросать в бой бразильских новичков чёрно-белых — центрфорварда Фелипе Андре, дебютировавшего в РПЛ, вингера Жажа.

У «Торпедо» были шансы спастись. Например, Фелипе Андре показал умение выбирать позицию в штрафной и играть на опережение. Он опасно бил головой, однако потерял ворота — мяч пролетел мимо цели. Вообще проблема с реализацией у чёрно-белых остаётся: за 90 минут москвичи всего дважды попали в створ (ростовчане — восемь раз). Трудно сказать, как её решать, но Клотет должен сделать и это. А в концовке команда Карпина сбила темп единоборствами и контролем мяча, так что достаточно спокойно довела дело до победы.

Ростов
2:1
Первый тайм: 1:0
Торпедо
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