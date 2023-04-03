Дзюба ответил на вопрос о новом контракте с «Локомотивом»

«Я знаю точно, что сейчас не буду ничего ни с кем подписывать или обсуждать. С огромным уважением отношусь к “Локомотиву”, к команде, я сфокусирован только на игре. А что будет дальше — сядем после сезона и посмотрим», — заявил футболист. Он отметил, что ему комфортно в команде, поэтому приоритетом будет продолжение карьеры в ней.