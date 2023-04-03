В «Урале» заявили, что Влут обжалует приговор к заключению на два с половиной года

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Полузащитник екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Рай Влут подаст апелляцию на решение суда нидерландского города Харлем, который приговорил его к двум с половиной годам тюрьмы за участие в ДТП со смертельным исходом. Об этом ТАСС в понедельник заявил заместитель президента «Урала» по связям с общественностью Максим Путинцев.

Ранее 3 апреля нидерландская газета «Телеграаф» сообщила, что суд вынес приговор Влуту — 2,5 года заключения. Также судья запретил футболисту управлять транспортным средством в течение четырех лет, поскольку спортсмен совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.

— Влут будет подавать апелляцию, дождемся ее исхода. О сроках подачи апелляции информацию надо уточнять у юристов Рая. Если они такую информацию дадут, тогда мы и поделимся, — сказал Путинцев. — Он [Влут] остается в расположении «Урала», — добавил собеседник агентства.

21 марта портал «Спорт ньювз» сообщил, что прокуратура Нидерландов требует для Влута лишения свободы на три с половиной года. В 2021 году машина Влута, выступавшего тогда за нидерландский клуб «Хераклес», врезалась в автомобиль, в котором находилась семья с двумя детьми. В результате происшествия погиб четырехлетний мальчик. В крови Влута был обнаружен алкоголь.